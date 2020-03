Fidesz: Szabó Sándor is támogassa a koronavírus-törvényt

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Arra kéri a szegedi Fidesz Szabó Sándor szocialista országgyűlési képviselőt, hogy hétfőn ő is szavazza meg az úgynevezett koronavírus-törvényt a parlamentben. Erről Bartók Csaba, a szegedi Fidesz elnöke, és Tápai Péter, a szegedi közgyűlés Fidesz-frakciójának vezetője írt nyílt levelet vasárnap Szabó Sándornak, amit lapunkhoz is eljuttattak. A fideszes képviselők szerint a szegediek és Magyarország érdekében is szükséges az új törvény elfogadása.

A levélben emlékeztetik a szocialista politikust, hogy tizenegy nappal ezelőtt a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus elleni védekezés sikeréért.

„A koronavírus elleni védekezés gyors döntéseket tett szükségessé. Ennek köszönhetően december 31-ig sem a magánszemélyeknek, sem a cégeknek nem kell visszafizetnie a hiteleit, az iskolai és egyetemi oktatás az iskolai, valamint az egyetemi épületekben szünetel, helyette digitális távoktatás van az iskolákban” – írják.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a járulékfizetés átmeneti felfüggesztésével a legnagyobb bajba került gazdasági szektorokat mentesítették. Ahhoz, hogy a koronavírus-törvényt elfogadják, négyötödös többségre van szükség az Országgyűlésben.

Azaz most a Parlamentnek arról kell dönteni, hogy megerősíti-e a Kormány eddigi intézkedéseit, és meghosszabbítja a veszélyhelyzetet Magyarország védelme érdekében és a koronavírus elleni küzdelemben.

Bartók Csaba és Tápai Péter arról is ír, hogy korábban Botka Lászlóval a helyi Fidesz-frakció megállapodott abban, hogy a koronavírus-járvány ideje most nem a politikai viták ideje.

„Az emberek összefogást várnak tőlünk a helyzet rendezése érdekében, mert ők is összefogtak az élet minden területén, hogy szembenézzenek a vírus jelentette egészségügyi és gazdasági kihívásokkal” – olvasható a közleményben.