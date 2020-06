Fillérekből létrehozhatunk virágoskertet

A közterekről, az előkertekből és a temetőkből is tűnnek el a virágok, pedig nem kell hatalmas befektetés a szép virágoskerthez. A fő kérdés, honnan legyen növényünk – adunk rá néhány választ, amivel nem tesszük tönkre mások munkáját. Nem pénzt, inkább időt kell rászánni.

A koronavírus miatti vészhelyzet sem vette el a virágtolvajok munkakedvét, írtuk néhány he­te, amikor másodjára lopták ki a tujákat a virágládákból a móravárosi Szent Kereszt-templom elől. Többen kommentben jelezték: Móravároson nem rit­­kaság a viráglopás, de a vá­­ros más részein is előfordul, a falusias övezetektől a pa­­nelkertekig. Megtudtuk: a szegedi közterekre kiültetett virágok tíz százaléka is eltűnik: ellopják, vagy kikaparják a kutyák. Ebben az a szomorú, hogy szinte fillérekből lehetne saját kiskertje annak, aki erre vágyik. Adunk néhány ötletet.

Kérjünk a feleslegből

A Honnan szerezzünk növényt? kérdésre nem az a válasz, hogy egy alkalmas pillanatban ki­­emelünk néhányat mások kert­­jéből. Akinek szép virágai vannak, az feltehetően dolgozik eleget a kerttel, és büszke arra. Megszólíthatjuk a kint ker­­tészkedő tulajdonost, de akár be is csengethetünk, és kérhetünk a háziaktól egy-egy sarjat, hajtást, virágmagot, ha látunk nőni valami szépet. Mi történik, ha visszautasítanak? Semmi – de valószínűleg még jól is esik, hogy dicsérik a munkájukat. Kertes ismerősöknél is érdemes szétnézni. Ha van felesleges szaporulat, hajtás, mag, hagyma, szívesen adnak belőle. Később, ha kivirul a kis­­kert, cserélgethetünk is egymás között növényeket, magokat a barátokkal, ismerősökkel. Szegeden szerveztek már magbörzét is, ahol vásárolni és cserélni is lehet a virágmagokat.