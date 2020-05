Film készült a mórahalmi fúvószenekarról

Egy közösség a zenéért – 25 éves a Mórahalmi Fúvószenekar címmel készített félórás filmet a Móra-Net Tv, a térség televíziója. Mórahalmon kisebb megszakításokkal 1942 óta működik fúvószenekar.

A negyed évszázad alatt a szakmai elismerésekhez nehéz út vezetett, a 25 éves munka megünneplésére pedig, mint arról mi is beszámoltunk, megszervezték Mórahalom város önkormányzatával, a Kolo Szerb Kulturális Központtal és a Mórahalmi Fúvószenéért Egyesülettel közösen az Első Nemzetközi Fúvós­zenekari Versenyt. Mórahalom két fúvós­zenekara három kategóriában indult. Az utánpótlás-zenekar a „Gyermekzenekarok” kategóriában I. díjat kapott. A Nagy zenekar „Tradicionális fúvószene” kategóriában I., „Népzene” kategóriában pedig Kiemelt I. díjat kapott.

– Nagyon örültem, amikor megkerestek az alkotók a film ötletével, mert így a mi közösségünk, a zenekar, amely meghatározó a városban és a térségben is, most még szélesebb közönség előtt is bemutatkozhat – mondta Czifra Dániel, a Mórahalmi Fúvószenéért Egyesület elnöke, aki 1998. november 20. óta tag, akkor vett részt az első zenekari próbán.

Duka Félix, a filmet készítő Móra-Net Tv főszerkesztője azt mondta, a tavalyi évfordulót követően idén nyílt alkalma az Egy-Másért Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesületnek egy filmben bemutatni a fúvószenekart, amelynek munkája a főszerkesztő szerint példaértékű lehet mindannyiunk számára. – Generációk adják át egymásnak a zene szeretetét, van, aki már a kezdetek óta tag, másoknak a gyerekei zenélnek az utánpótlás-zenekarban – mondta a főszerkesztő.