Filmet forgat a Móra-Net Tv

Televíziós játékfilmet készít a mórahalmi Móra-Net Tv a Patkó Lovas Színház Rózsa Sándor, az alföldi betyár című darabjából.

– Tavaly írt ki pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma televíziós játékfilm készítésére, amit megpályáztunk és meg is nyertünk. Pintér Tibor Nemzeti Lovas Színházának feldolgozása, a Rózsa Sándor, az alföldi betyár alapján már az év elején nekikezdtünk a munka előkészületeinek. A lovas színház dramaturgiáját át kell írni tévéjátékra, ezen Pintér Tibor dolgozott – magyarázta Duka Félix, a Móra-Net Tv főszerkesztője és a játékfilm rendezője.

A filmnek több érdekessége is lesz, ezek közül az egyik, hogy a Futó-Dobó Lovasközpont mellett eredeti helyszíneken forgatnak majd. Ilyen az ásotthalmi Rúzsa-fa, azaz Rózsa Sándor legendás fája. Amikor a betyárt a pandúrok kergették, a fa alatt elvágtatva, felkapaszkodott az ágakra. Lova tovább szaladt, a pandúrok az üres nyergű lovat üldözték. Rúzsa Sándor a nyárfáról nézte üldözőit.

– Külön öröm, hogy egy helyi legendáról forgathatunk, akinek bár vitatott a megítélése, az biztos, hogy a szabadságharcban is részt vett. A filmben számos nemzeti öntudatot erősítő jelenet is szerepel – magyarázta a rendező. Duka Félix azt is elárulta, a film két idősíkon játszódik. Egy család indul lovagolni az ásotthalmi erdőbe, de amikor a viharban egy kidőlt fát ugranak át, időben is visszaugranak.

– Nagy megtiszteltetés ez számunkra, mert ilyen nagy vállalkozásba még nem fogott a Homokhátság televíziója, holott minden emberi és technikai lehetőségünk és eszközünk megvan erre. Eddig tizenhat településen voltunk láthatóak, ezzel a filmmel országos szinten is bemutatkozunk. Reméljük, megállja majd a helyét a filmünk, és minél több helyre eljut a lovas színház és Mórahalom híre – tette hozzá.