Filmjeivel életre kelti a történelmet

Több mint 150 filmet forgatott pályafutása alatt Bubryák István, és még legalább egy féltucatnyit tervez. A hatszoros nívódíjas rendező-forgatókönyvíró-szerkesztő legújabb munkáját éppen a napokban mutatták volna be, a vírushelyzet miatt azonban ez őszre tolódott.

Hat nívódíj után tavasszal a Sze­­gedért Alapítvány Gregor Jó­­zsef-díját is átvehette Bubryák István. A 74 éves televíziós újságíró úgy fogalmazott, az elismerésnek na­­gyon örült, a laudáció utolsó mondata azonban végképp meghatotta. – Ez úgy szólt, hogy a díj tisztelgés a Magyar Televízió szegedi stúdiójából indult egykori tévések előtt is. Nekem nagyon fon­­tos volt, hogy ezzel elismerték ennek a közösségnek a munkáját – mondta.

Tanárból lett tévés

Bubryák István egyébként teljesen véletlenül választotta ezt a szakmát. – Pedagógusként végeztem, el is kezdtem tanítani, de 6 év után elegem lett. Sokkolt az a presztízs­veszteség, ami ezt a pályát sújtotta. Amikor azt láttam, hogy már képzettség nélkül is lehet tanítani, a pedagógusok pedig fizetésük alapján a diplomás réteg legalacsonyabb rendű tagjai, azt mondtam magamnak: el innen – mesélte. Nem sokkal később hallotta, hogy az Úttörő Házban, ahova ő vívni járt, televízióstúdiót hoznak létre. – Minek? – kérdeztem elsőre, de aztán átgondoltam a dolgot. Mindig is szerettem jönni-menni, így gondoltam, kipróbálom. Be­­kopogtattam te­­hát Fehér Kálmán fő­­szerkesztőhöz, aki a Délmagyarországtól került át oda, és jeleztem: szeretnék itt dolgozni. Először nemet mondott, de az­­tán mégis felírta a nevemet. Nem sokkal később, 1977. július elsejétől pedig állást is adott.