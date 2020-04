Fizetni kell a hitel biztosításait

A törlesztési moratórium kizárólag a hitelekre – például lakás- és személyi kölcsön, babaváró hitel, áruhitel, lízing – vonatkozik, így nem terjed ki a hitelhez kapcsolódó biztosítási szerződésekre.

Az MNB ezt azért hangsúlyozza, mert van bank, amelynél a biztosítás havi díjára is vonatkozik a moratórium, miközben a biztosítás továbbra is él. Tehát függetlenül attól, hogy a biztosítási összeget a hitelező szedi be, vagy a fogyasztó önállóan utalja, a moratórium alatt is szükséges megfizetni.

A váratlan események bármikor bekövetkezhetnek, így például a haláleseti kockázati biztosítási díjat már csak azért is indokolt fizetni, mert a szolgáltatás a teljes tőketartozásra kiterjed – hangsúlyozza a bankmonitor.hu. A szakportál hozzáteszi, ez attól függetlenül fennáll, hogy ténylegesen – a moratóriumra tekintettel – történik-e törlesztés vagy sem.

A biztosításoknál a továbbiakban is érvényes, hogy díjnemfizetés esetén a társaság felmondhatja a szerződést. Ezért nagyon fontos, hogy az adósok a hitelmoratórium alatt is rendezzék a díjaikat, és csak abban az esetben függesszék fel a fizetést, ha a biztosítójuktól kifejezetten azt a tájékoztatást kapták, hogy a szüneteltetés alatt is él a szolgáltatásuk.