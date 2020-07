A közgyűlés döntése szerint fizetős lesz a hódmezővásárhelyi kórház melletti parkoló, amit eddig ingyen használhattak a betegek és a látogatóba érkezők. A jelenlegi 35 helyet a város további 50-nel tervezi bővíteni.

A július 8-án megtartott rendkívüli ülésen tűzte napirendre a közgyűlés a „Hódmezővásárhely közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási engedélyek fajtáiról és díjairól” szóló rendeletet, ami három ponton is változik.

Az egyik változás, hogy a vá­­rosi parkolási rendszert július 15-től nem a Hódmezővásárhe­lyi Működtető és Szolgáltató (HMSZ) Zrt. üzemelteti, hanem a Hódmezővásárhelyi Vagyonkezelő és Szolgáltató (HVSZ) Zrt. Mindkét cég az önkormányzaté. Az indoklás szerint a város par­kolóóra-rendszere elavulttá vált, a fejlesztéshez jelentős be­­ruházás szükséges, amit a HVSZ tud vállalni.

A másik módosítás szerint a jövőben a pótdíjakkal kapcso­latos feladatokat a közterület-felügyelők látják el. A harmadik változtatás pedig a kórház melletti parkolót érinti. Ez eddig in­­gyenes volt. Márki-Zay Péter polgármestere elmondta, korábban a kórház havi 1 millió forintot fi­­­­zetett az önkormányzatnak a parkolóért, de 2 éve felmondták a szerződést. A parkoló továbbra is ingyenes volt, de a város elesett az évi 12 milliós bevételtől.

– Szeretnénk fejleszteni ezt a parkolót. A Hunyadi utca felé kijáratot lehet létesíteni, ami a szakértő szerint 62 új parkoló, reálisan 50 körüli hely kialakítását teszi lehetővé. Ennek költségigénye van, részben ezért kell fizetőssé tenni. Másrészt pedig az egyenlő bánásmód miatt. A szemben lévő parkolóban is fi­­zetni kell.

A polgármester azt is mond­­ta, hogy így kiszűrhetnék azokat is, akik nem betegként, vagy látogatóként állnak be a kórház parkolójába, hanem más ügyintézés végett hagyják ott esetleg egész napra a kocsijukat.

Horváth Zoltán, a Fidesz és a Szeretem Vásárhelyt Egyesü­let képviselője szerint a közterület-felügyelőknek van elég dolguk így is, nem hiányzik, hogy még a parkolási pótdíjjal is ők foglalkozzanak. Aggályát fejezte ki, hogy emiatt esetleg elbocsátásokra lehet számítani. Végül a közgyűlés minősí­tett többséggel megszavazta a rendelet módosítását.