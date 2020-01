Főhajtás a doni hősök előtt

Szentes volt az első város az országban, ahol emlékművet állítottak a Don-kanyarban elesett áldozatok előtt tisztelegve. Az 1989-ben létrehozott, majd 2001-ben átalakított emlékműnél tartottak tegnap megemlékezést.

A doni áttörés 77. évforduló­­ja alkalmából tartott közös megemlékezést a II. világháborús emlékműnél a szentesi önkormányzat és a MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred. Az 1943. január 12-én, a Don folyónál megindult szovjet tá­madásban szinte megsemmisült a kétszázezer fős második magyar hadsereg, legtöbbjük, köztük mintegy tízezer Csongrád megyei, soha nem tért haza szeretteihez.

Szentes városa 1989-ben, az országban elsőként állított emlékművet az áldozatok emlékére a Széchenyi-liget bejáratánál. A II. világháború áldozatai­nak emlékműve cí­­met viselő alkotás Máté István csongrádi szobrász alkotása. Az emlékművet 2001-ben átalakították, így megörökítve az elhunytak neveit is, a gránittalapzaton a mintegy hétszáz szentesi el­hunyt neve olvasható.

Rájuk emlékezett áldó imával Gruber László, a Szent An­­na római katolikus templom plébánosa, akinek a családját szintén megtépázta a világháború. – Az egyik nagyapám 1944 őszén, a romániai szovjet támadás során hunyt el, a másik nagyapám pedig hu­­szonnyolc hónapos szibériai hadifogság után tért haza – emlékezett vissza a plébános. – Nagyon sokat mesélt a háborúról nagyapám, egész életét végigkísérte ez a nyomasztó élmény. Sok szörnyűséget tapasztalt, a világba vetett hite is megkérdőjeleződött. Talán az segíthetett neki a fogolytábor túlélésében, hogy tiszti rangban szolgált, emellett hegedűn játszott a tábori zenekarban és focizott a tábor csapatában is, így kicsit jobb körülmények között volt. Harmincéves körül volt akkoriban, talán az volt a legstrapabíróbb életkor: a tizennyolc év körüliek és a negyven felettiek közül is sokan meghaltak. A legfontosabb azonban az volt, hogy itthon várta a várandós felesége. Két és fél évesen látta először édesanyám, meg sem ismerte. Negyvenkilós volt, amikor huszonnyolc hónap után hazatért, az orvosok nem sok időt jósoltak neki, ennek el­lenére megérte a nyolcvannyolcadik évét – mesélt hadifogoly nagyapjáról Gruber László.