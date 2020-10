Földeákra is elért a koronavírus

Már majdnem kettőezer-hétszáz koronavírus-fertőzöttről tudni Csongrád-Csanád megyében, egy nap alatt kétszáz új beteget találtak. Közben Földeákon is megjelent a vírus, a kiskunhalasi kórház igazgatója szerint pedig Szeged járványgócpont.

Két szegedi és egy hódmezővásárhelyi oktatási intézményben fertőtlenítenek a héten a katonák. Kállai Ernő, a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred hídépítő zászlóaljának parancsnoka elmondta, hogy magas alkoholtartalmú szerrel végzi két raj, összesen hat katona az iskolák fertőtlenítését. A falakat, minden belső felületet, elektronikai eszközt le tudnak fertőtleníteni, körülbelül 3 óra alatt végeznek a munkával.

Földeákon is megjelent a vírus

Hajnal Gábor Földeák polgármestere pedig arról számolt be, hogy már többen is megfertőződtek a településükön. Azt írta a közösségi oldalán, hogy az egyik beteg hívta fel telefonon és mondta el neki a hírt. A fertőzöttek karanténban vannak a kontaktkutatás jelenleg is tart.

Kötelező a maszk a szabadtéri rendezvényeken is

Míg tavasszal a maszkok hiánya miatt a Csongrád Városi Önkormányzat is saját beszerzésből származó védőeszközöket osztott ingyen, a járvány őszi hulláma idején ilyen maszkosztás már nem várható – mondta Bedő Tamás, a település polgármestere. Arról is beszélt, hogy a játszótereket továbbra is hetente fertőtlenítik és kéztisztítókat is tesznek ki mindegyik intézményükbe. Egyúttal azt is kérte, hogy mindenki viseljen maszkot és fokozottan figyeljenek egymásra.

Gócponttá válhat Szeged

Szepesvári Szabolcs, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója a Halas TV Beszéljünk róla című műsorában többek között azt mondta, hogy Szeged és Kecskemét két nagy járványügyi gócpont. Szerinte ehhez a nagy népsűrűség is hozzájárul.

Csongrád-Csanád megyében pedig vasárnap újabb 201 fertőzöttet találtak. Ez azt jelenti, hogy velük együtt már 2 ezer 657 emberről biztosan tudni, hogy elkapta a koronavírust.