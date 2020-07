Földön, levegőben a makói szúnyogok ellen

Makón is bevetik a légierőt a szúnyogok ellen, miután a földi gyérítés nem volt elegendő. Az önkormányzat ráadásként arra készül, hogy beszerez egy saját, autóra szerelhető gyérítőberendezést.

– A korábbi, rendkívül száraz időszakban nem volt gond a szúnyogokkal, most viszont, hogy kiáradt a Maros, aztán többször nagy mennyiségű eső esett, elszaporodtak a vérszívók – hangzott el a makói városházán, a szúnyoggyérítés ügyében összehívott sajtótájékoztatón. Farkas Éva Erzsébet polgármester elmondta, a város eddig kétszer a központi költségvetés terhére, kétszer pedig saját forrásból szervezett szárazföldi permetezést. Ez utóbbi költsége a város 1300 hektáros területére másfél millió forint alkalmanként. Miután a szúnyoginvázió ezek hatására sem szűnt meg, most – külön kérelemmel – légi gyérítést is kértek. Ha az időjárás is engedi, ezt csütörtökön végre is hajtják.

Zsámboki Zsolt, a polgármesteri hivatal műszaki csoportjának vezetője ehhez hozzátette: az önkormányzat 2 milliós költséggel hamarosan beszerez egy saját, kocsira szerelhető permetező berendezést, hogy többet és hatékonyabban tudjon irtani – azért, mert a külső cégek kapacitása véges. Az úgynevezett melegködképző két-három héten belül Makón lesz. Nagy Nándor, az innovációs és városfejlesztési iroda vezetője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy saját kertjében senki se hagyjon a szúnyoglárvák kikelésére lehetőséget biztosító vízfelületet. – Nem csak egy kint felejtett medencében, de már egy vödör vízben is hihetetlen mennyiségű vérszívó tud kikelni – figyelmeztetett.