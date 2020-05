Folyamatos a mintavétel Szegeden, több helyszínen vizsgálnak

Véletlenszerűen választja ki az egyetem azt a háromezer személyt, akin elvégzik a koronavírustesztet. Fontos változások lépnek ma életbe, kötelező lesz maszkot hordani boltokban, de több üzlet kinyithat.

Mától megyénkben is enyhülnek a koronavírus-járvány miatt korábban elrendelt intézkedések. A 65 év felettiek azonban csak 9 és 12 óra között vásárolhatnak és mehetnek a patikába.

Több városban szűrnek

Május elsején megkezdte a mintavételeket a Szegedi Tudományegyetem az országos járványügyi kutatás részeként. A vizsgálatsorozat célja, hogy pontos képet kapjanak a járvány kiterjedéséről és a koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek számáról.

Szegeden több helyszínen is zajlik a vizsgálat, például a Szentháromság utcai rende­lőintézetben, ahol látogatásunkkor épp egy fiatal nőt vizsgáltak. Lapunk kérdésére elmondta, a napokban kapott egy telefonhívást, miszerint őt is kiválasztották mintavételre.

– Nem szeretek orvosi vizsgálatokra járni, ezért is féltem ettől a szűréstől, ami kicsit kellemetlen volt. Vérvételen estem túl, illetve a torkomból és az orrnyálkahártyámból vettek mintát. Ez volt az első, még egyszer jönnöm kell majd – részletezte.

A Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetnél is sorban álltak a kiválasztott személyek, ott egy középkorú férfit kérdeztünk.

– Nem is hallottam arról, hogy Szegeden ilyen vizsgálat zajlik. Csak akkor tudtam meg, hogy háromezer embert választanak ki véletlenszerűen, amikor felhívtak. Én örülök a lehetőségnek, mert így ingyen letesztelnek, és ki­derül, hogy beteg vagyok-e. Pár napon be­­lül megérkezik az eredmény, aztán megismétlik a vizsgálatot – magyarázta.

Aki értesítést kapott, arra kérik, vegyen részt a vizsgálatban, mert ez alapján lehet meghatározni a szükséges járványügyi intézkedéseket.

Nem csak szegedieket várnak szűrésre. A Szabó Zoltán polgármestertől kapott tájékoztatás szerint Szentesről öt­­vennégyen vesznek részt a vizsgálatokon, amiket tegnap végeztek el a város egyik, erre a célra kijelölt szakrendelőjében.

Szentesen nyit a strand

Szerdán 6 órakor kinyit a strand Szentesen, ahol első körben csak a szabadtéri 25 méteres medence lesz használható – derült ki a polgármester beszámolójából. A tervek szerint néhány napon belül a 33 és az 50 méteres medencét is feltöltik, addig 50 százalékos jegyárral lehet látogatni a 25 méterest 6–18 óra között.

Pénzbírság járhat

Szabálysértésnek számít a közterületi alkoholfogyasztás Apátfalván, pénzbüntetés is kiszabható érte – erről hozott rendeletet a polgármester és a képviselő-testület, ugyanis sokakat zavart a boltok előtti iszogatás.