Folyamatosan adják az oltásokat

Csongrád-Csanád megye településein folytatódott az oltások beadása több mint 23 ezer vakcinával. Makón oltják a krónikus betegeket is, Kisteleken pedig megint lefertőtlenítették a városközpontot.

Ezt ne hagyja ki! Nem újdonság a baloldalon a sajtómunkások fenyegetése

Több mint 23 ezren kapták meg a múlt héten, illetve kapják meg a mostani hét első napjaiban először vagy második alkalommal Csongrád-Csanád megyében a koronavírus elleni védőoltást. Most is többféle vakcinával oltakozhatnak a regisztrált páciensek – közölte a kormányhivatal.

Maszkot és kézfertőtlenítőt osztanak hétfőn és kedden Csanádalbertiben. A település kö­­zösségi oldalán azt kérik, hogy lehetőleg minden háztartásban legyen otthon legalább egy ember reggel 8 óra és dél között, hogy át tudják adni az eszközöket.

Ismét fertőtlenítő permetezést végzett a Kisteleki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a város központjában a múlt hét végén. A beavatkozás környezetét polgárőrök biztosították annak érdekében, hogy még véletlenül se menjen se ember, se állat a közelébe. Hígított hipót használtak.

Legalább tízzel kevesebben voltak karanténban Csongrá­don a múlt héten, mint egy héttel korábban – mondta sajtótájékoztatóján a település polgármestere. Bedő Tamás szerint a pozitív esetek száma sem nőtt olyan tempóban, mint korábban.

Az oltások Csongrádon is folytatódnak az idősekkel és a krónikus betegekkel, és rendvédelmi dolgozókat is oltottak be.

Makón viszont nem jó a helyzet, soha nem volt még ennyi hatósági házi karantén – mondta a település polgármestere. Farkas Éva Erzsébet szerint jelenleg 143 ember van karanténban, és az újra megnyitott Covid-osztályon is vannak betegek, a városban a könnyebb eseteket kezelik. Makón már több 80 év feletti megkapta a Pfizer második vakcináját is. A mostani héten az AstraZeneca és az orosz Szputnyik, valamint a kínai Sinopharm vakcinájával is oltanak majd a településen, elsősorban még mindig az időseket, de oltják a 60 évesnél fiatalabb krónikus betegeket is.