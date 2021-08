Folyamatosan működik az egyetemi koronavírus-forródrót

Továbbra is hívható a Szegedi Tudományegyetem Covid19 call centere. Továbbra is folyamatosan oltanak Csongrád-Csanád megyében is.

A Szegedi Tudományegyetem munkatársai mostanáig 141 ezer 355 vakcinát adtak be. Az egyetem továbbra is működteti a Covid19 call centerét, azaz a koronavírus-forródrótot. Ezt bárki hívhatja kérdéseivel mun­­kanapokon 8 és 18 óra kö­­zött a 62/546-800-as telefon­számon. A hivatalos koronavírus-tájékoztató oldal adatai szerint Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta 33 ezer 66p embert fertőződött meg kedd reggelig. Tovább oltanak a Csongrád-­Csanád megyei egészségügyi intézményekben és orvosi rendelőkben is. A hétvégén elsősorban az idősebbek kapták meg a harmadik, emlékeztető injekciót. Rajtuk kívül már bárki jelentkezhet a harmadik oltásra, és a fiatalokat is várják az oltópontokon. A harmadik oltásra is lehet időpontot foglalni az interneten, vagy a háziorvostól is kérhető. Az időseknek, krónikus és legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás. A 18 év alattiak első és a 18 év felettiek harmadik körös ol­tása is zajlik Csongrád-Csanád megyében. Juhász Tünde kormánymegbízott a Rádió 88-nak elmondta, a 12–18 év közöttiek oltására továbbra is jelentkezhetnek a szülők – ők Pfizer, illetve Moderna típusú vakcinákat vehetnek fel. Hozzátette, augusztus 30-án, 31-én és szeptember elsején és másodikán az iskolákban kihelyezett oltópontokon is felvehetik a gyermekek a védőoltást.