Folyik Makón a Korona átépítése – Fotók

Látványos szakaszába lépett a makói Korona emeleti részének felújítása, átalakítása – a munkálatokat a napokban Farkas Éva Erzsébet polgármester és Czirbus Gábor alpolgármester is megtekintette. Mint kiderült, már az alsó szint hasznosítására is megvan a pénz.

Talicskát toló, vakolatot leverő emberek szorgoskodnak a makói belváros egyik legszebb, legfontosabb épületének emeleti szintjén, amelynek homlokzatát most állványzat is borítja. A polgármester, Farkas Éva Erzsébet elmondta: 135 millió forintból megújul a 240 négyzetméteres nagyterem és a kapcsolódó kiszolgálóhelyiségek – előbbi két részre osztható lesz. Civil szervezetek lelhetnek itt otthonra, tarthatják rendezvényeiket.

A Maros Projekt Kft. építésvezetője, Kérdő Szabolcs ehhez hozzátette: most a bontási munkáknál, a padozat és a födém cseréjénél tartanak. Párhuzamosan két brigád, 10-12 ember dolgozik. A munka befejezése novemberre várható.

Az alpolgármester, Czirbus Gábor – úgy is mint a belváros képviselője – örömmel jegyezte meg, hogy lassanként a főtér minden épülete megszépül. Az is elhangzott, hogy később az étterem után a Korona alsó részének másik felét is hasznosítják. A pénzt már erre is megnyerték, de a közbeszerzési eljárás még nem zajlott le. Itt városi információs központot hoznak majd létre szatócsbolttal és kulturális szalonnal, valamint ide kerül a portékatár is.