Folyt a vér a kultúrház udvarán

Ismét nemzetközi böllértalálkozót rendeztek a hét végén Csanádpalotán. A rendezvényen készült finomságokból nem csak a résztvevőknek, de sok helybelinek is jutott.

– A hagyományok szerint készítünk mindent, úgy, ahogy az őseink is tették. A disznóvágáson készülő palotai csemegék titka a jó fűszer és a nagy szív – mondta Bán Zoltán, a csanádpalotai nemzetközi böllérfesztivál házigazda csapatának vezetője, aki civilben amúgy nem böllér. A kezdetektől részt vesz a találkozón, a csapat tagjait pedig régi barátság fűzi egymáshoz. A nagy hagyományokkal rendelkező találkozóból a hét végén rendezték a tizenhetediket.

Összesen 9 csapat jött el – a házigazdákon kívül határon túliak is Romániából, de volt saját csapata a helyi román nemzetiségi önkormányzatnak. Ők is hoztak egy sertést, de helyi gazdák is ajánlottak fel jószágokat – ezeket aztán a helyi kultúrház udvarán vágták, perzselték, ahogyan az szokás. Az elkészült kolbászt, tepertőt, miegyebet zsűri értékelte, de a jó hangulat és a finom házi pálinkák miatt mindenki nyertesnek érezhette magát.

Csanádpalotán évente egyszer, az esztendő végén szoktak böllérfesztivált rendezni. Idén viszont kivételesen volt már egy, januárban. A mostani arra is alkalmat teremt, hogy a résztvevők által feldolgozott sertésekből készüljön 500 adag pörkölt, amit jelképes áron tudnak adni a rászorulóknak és az egyéb igénylőknek, s készülnek ételcsomagok a többi finomságból is – tudtuk meg Debreczeni István polgármestertől. Aki azt is elmondta, hogy az önkormányzat tervezi a fesztiválnak helyet adó hátsó épület bővítését, voltak ugyanis csapatok, amelyeknek a jelentkezését helyszűke miatt nem tudták elfogadni.