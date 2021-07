Fotók az Európában egyedülálló szegedi kézilabdacsarnok belsejéből

Egyre látványosabb a Felső Tisza-parton épülő kézilabdacsarnok, amely egy akadémiát és egy edzőcsarnokot is magában foglal majd. Szerdán szakemberek vették szemügyre az építkezést. Az eseményen lapunknak azt mondták, Európában nincs még egy ilyen komplexum a sportágon belül.

– Szeged életében már régóta várunk arra, hogy egy ilyen fantasztikus létesítmény megépüljön. Mindannyian ismerjük a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatot, amelynek sportolói a Bajnokok Ligájában elég régóta eredményesen szerepelnek, viszont nagyon méltatlan otthonuk volt hosszú-hosszú évtizedeken keresztül

– szögezte le Bardóczy Gábor kormánybiztos szegedi látogatásakor.

A kormányzat, valamint a kivitelező cég részéről illetékes szakemberek bejárták ugyanis a Felső Tisza-.parton épülő kézilabdaarénát, amelynek létrehozására 35,8 milliárd forintot biztosított a kormány a Modern Városok programban. A kormánybiztos lapunknak azt mondta, fantasztikus álom valósul meg Szegeden azzal, hogy egy multifunkcionális, több mint nyolcezer néző befogadására alkalmas kézilabdacsarnokot tudnak adni a csapatnak.

– A 21. századi elvárásoknak megfelelő, méltó otthona lesz a MOL-Pick Szegednek. Ráadásul a csapat a kézilabda sportágban akadémiai titulussal is rendelkezik, éppen ezért egy akadémiát is létrehozunk a csarnok mellett, továbbá egy edzőcsarnokot is kialakítunk

– tette hozzá.

Bardóczy Gábor kiemelte, a januári Európa-bajnokságnak is helyszíne lesz az új aréna, így az olimpiai bajnok Franciaország, továbbá Horvátország és Szerbia is itt mérkőzik majd meg egymással. Megjegyezte, a szegediek végre olyan helyszínen tudnak majd szurkolni, ahol nem folyik a víz patakokban a hátukról.

Mint elhangzott, nemcsak sportesemény megrendezésére lesz alkalmas a komplexum, hanem kulturális és turisztikai rendezvényeknek is méltó helyszíne lesz.

– Mindig büszkeséggel tölt el, ha egy ilyen gyönyörű létesítmény állami finanszírozással épül meg. Az ilyen beruházásoknak az Állami Beruházási Ügynökség a gazdája, ők felelnek azért, hogy megfelelő kivitelező végezze a munkát, ebben az esetben a West Hungária Bau Kft.-t választottuk. Azért vagyunk itt, hogy ellenőrizzük, ütemszerűen haladnak-e a beruházással – erről már Juhász Roland állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár beszélt a Délmagyarországnak. Hozzátette, örömmel látják, hogy a bokrétaünnep óta már testet öltött az aréna és szépen halad a munka.

Bartók Csaba, a Modern Városok program szegedi biztosa, a Fidesz helyi elnökeként járta be a kézilabdacsarnokot, miközben elmondta, korábbi válogatott kézilabdázóként irigy a jelenlegi játékosokra, hiszen ők már minden tevékenységüket meg tudják valósítani egy helyszínen, ráadásul rendkívül modern körülmények között.

– A sportágban Európa-szerte, de az is lehet, hogy világszerte nincs még egy ilyen komplexum, ezért is nagy dicsőség, hogy Szeged gazdagodik vele. Ugyanakkor hatalmas feladat a Pick Szegednek az, hogy méltó lakói legyenek az épületnek

– mondta.

Beszélt arról is, hogy szépen halad az építkezés, a felületek már készen vannak, pár nap múlva a parketták is a helyükre kerülnek, most meg pedig a nézőtéri székek kiválasztása, tesztelése zajlik. Jelezte, a küzdőtéren gépek már nem dolgoznak, de folyamatban van a gipszkartonozás, a csempézés, a hideg burkolás, az illemhelyiségek, a légtechnika, a világítás és a hangtechnika kialakítása is.