Töpörtyűfesztiválnak hívják, de inkább gasztronómiai örömünnep a baksiak programja, melyet szombaton immár második alkalommal tartottak meg. A frissen sült ropogósok mellett töltött káposztától a lecsós tyúkig minden más is rotyogott a bográcsokban.

Töpörtyűfesztivált rendeztek szombaton Bakson. Tavaly tartották meg először ezt a rendezvényt, mely már akkor is jelentősen túlnőtte a sertés zsírszalonna ropogóssá sütését. Így volt ez idén is: a 15 csapat mindegyike plusz ételeket is készített a töpörtő mellett, melyekhez az alapanyagot ingyen kapták az önkormányzattól. Így igazi gasztronómiai kavalkád kerekedett a Faluház előtti parkban.

Természetesen a főszereplő ettől még a töpörtő volt, mely minden csapatnál hatalmas üstökben sült. – Nagyjából 3 óra kell neki – magyarázta Korom Ferenc, aki 40 kilónyit készített egyszerre. – A titka, hogy egyforma nagyságú darabokra legyen vágva, hiszen így egyformán ropogósra sül. És folyamatosan kavarni kell, hogy ne égjen le.

Hamar kiderült, hogy ezen a rendezvényen egy dolog teljesen kizárt: hogy valaki éhen maradjon. – Az öt kiló töpörtyű mellett tizenöt kiló birkából készítünk pörköltet és mellé megsütünk száz darab kárászt. Tízen vagyunk csak, de el fog fogyni, mert a baksiak soványak – viccelődött Huszka Ferenc, a térfigyelő kamerák egyesülete nevű csapat vezetője. Hasonlóan bőséges ebéddel várta a falusiakat a helyi főzőklub, mely 20 tyúkból főzött lovári tyúklecsót. Ebből 80 embert lakattak jól. De készült még halászlé, töltött káposzta, illetve kecske-és birkapörkölt is a téren, a falu kemencéjében pedig malac és liba sült. A tűzoltók a maguk módján szintén hozzájárultak a rendezvény színesítéséhez: ők egy autót gyújtottak fel, és ha nem is sütötték ropogósra, de legalább gyorsan eloltották.