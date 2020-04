Fűfejek bukkantak fel a tölgyesben

Mintha megannyi fej bukkant volna elő a föld alól, úgy néz ki most a deszki tölgyerdő.

A zöld pamacsokkal díszített halmok egy ma már ritka növény jelenlétéről árulkodnak, ez ugyanis a ma már csak szórványosan megjelenő zsombéksás. A növény, amennyiben hosszabb ideig is életképes tud maradni egy területen, akár egy méter magasságba is kiemelkedő csomókat hoz létre. Ennek köszönhetően pedig különleges élőhelyet biztosít: tetején, mely mindig szárazon áll, fészkelő és búvóhelyet találnak az állatok, illetve kisebb nedvességet igénylő növények is megtelepednek, alján pedig, mely állandóan vízben áll, más fajok érzik jól magukat.

A zsombékosok lápi termőhelyen, viszonylag tartós vízborítás esetén tudnak kialakulni, ezért különösen érzékenyek a lecsapolásra, kiszáradásra. Mivel szerkezetük miatt nem kaszálhatóak, és legeltetésre is csak nagyon korlátozottan alkalmasak, a gazdálkodók sok helyen törekednek a zsombékosok eltüntetésére, ezért látható ezekből egyre kevesebb. A deszki fűfejek is addig tudnak csak virítani az erdőben, amíg megfelelő mennyiségű víz áll alattuk. Ideális esetben azonban hamarosan virágba is borulnak, hiszen április végén-május elején jelenik meg a növény virágzata.