Fürdőbe, strandra menekülünk a kánikula elől

Lassan visszaáll a rend a mórahalmi fürdőben, ahol hétvégén már ismét telt ház van, újra fellendülőben a fürdőturizmus, egyre több csoport érkezik a homokháti fürdővárosba.

Minden alkalommal más arcát mutatja a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő. Csütörtök délelőtt a hétvégi zsúfoltságnak semmi nyoma nem volt, és még a fagyiért, lángosért sem kellett sokáig sorban állni.

Visszaáll a rend

– A fürdő legjobb marketingese a kánikula. Tartós hőségriadó esetén szinte telt házzal fut a fürdő főleg hétvégén. Most ezt még befolyásolja a pandémia utóhatása, egyelőre nem olyan a látogatottság, mint korábban, de látszik a növekedés a vendégforgalmon

– mondta Berta Zsolt, a fürdő marketingigazgatója. A külföldi vendégek is visszatérőben vannak, ami látszik az euróbevételen is. A szakember szerint, aki egyben a mórahalmi Elixír Medical Wellness Hotel igazgatója is, lassan visszaáll a megszokott rend és forgalom a fürdőben.

Már majdnem minden úgy megy, mint a koronavírus-járvány előtt, alkalmazkodtak is a nagyobb érdeklődéshez, csütörtökön, pénteken és szombaton hosszabbított nyitvatartással, este tízig várják a vendégeket. A szállodában is érzik a nyarat, mint Berta Zsolt mondta, vadásznak a pótágyakra, a családi szobák mellett a kétágyasokba is érkeznek a családok.

Farkas Gáborral, a gyógyfür­­dő vezetőjével az egyik fa árnyékában beszélgettünk.

– Nagyon sok a tábor, amit az egyforma úszósapkás gyerekeken lehet látni. Óriási dolog volt, hogy megszűnt a védettségi igazolvánnyal járó korlátozás, amit érzünk is a forgalmon, menekülnek az emberek a hőség elől. – Hűtjük is a medencéket, éjszaka hideg vízzel frissítjük fel a vizet

– tette hozzá.

Egynapos nyaralás

Bicskei Márton a feleségével ér­kezett a vajdasági Magyarkanizsa melletti kis faluból, évek óta visszatérő vendégei a fürdőnek.

– Nyaralni nem telik, egy-egy napot így pihenünk. Hogy meddig maradunk, az időjárástól függ, ha nagy a meleg, hamarabb elindulunk haza. Szép ez a fürdő, mindenki talál magának megfelelő szórakozást

– mondta az asszony.

Tőlük nem messze a Bajáról érkezett Fodorné Fischer Noé­mi és anyósa fújták fel a gyerekek úszógumiját.

– Ritkán tudunk jönni, mert messze van, de ilyen melegben nagyon jó a vízben. Heten jöttünk két gyerekkel

– mondta Noémi, aki azt is elárulta, bajaiként azért a szegedi halászlét is szeretik.

Sokat kivesz a hőség

Hamar felbukkantak az egyen­úszósapkás gyerekek is. Előbb egy Zsombóról érkezett gyerekcsapatba futottunk bele, Gergő volt a legbeszédesebb. A szeptemberben ötödikes fiú azt mondta, szeret itt lenni, mert jó sok a csúszda. A nagymedencében egy sándorfalvi csapat tréningezett. Vezetőjük, Pigniczky Zoltán azt mondta, hétfőn a mellúszással kezdtek, most a pillangó van soron.

Szerinte az úszáshoz a 25 fok lenne az ideális, a nagy melegben hamarabb elfáradnak a gyerekek. Nem látszott viszont a fáradtság Móricz Kristófon, aki a sok medencét dicsérte, majd az egyik ugrókőről vetette magát a hűsítő vízbe.