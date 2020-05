Futva, gyalog és két keréken Szentes körül

A város és környéke látványosságait, nevezetességeit és jellemző tájegységeinek jelentős részét fűzi nyomvonalra a Szent-S-kör teljesítménytúra. Az egy híján száz kilométeres kör megtétele közben a túrázók láthatják többek között a Pusztai-féle szélmalmot, a Furioso Emlékparkot, az ecseri templomromot vagy a bökényi duzzasztót is.

Bemutatta a „Keresd az utad!” projektje harmadik elemét a St. Jupát Sportegyesület, a Szent-S-kör önálló nevet, arculatot és honlapot is kapott. Valkai Zsolt, az egyesület vezetője a kört instant túrának nevezte, mivel a túrázók a regisztráció és a nevezés után bármikor nekivághatnak a távnak. Alapvetően egy terepkerékpáros teljesítménytúrát terveztek meg, ami kiegészült szilárd burkolatú nyomvonallal is, de gyalogosan és futva is teljesíthető. Gyakorolni a Széchenyi ligetben és otthon is lehet, előbbiben valóságos, az interneten pedig egy virtuális tanpályát lehet kipróbálni. Mint Mészáros Zoltán, a Hunor Coop Zrt. elnök-vezérigazgatója és egyben a túra egyik népsze­rűsítője elmondta, büszke szen­­tesiként az a vágya, hogy az egész ország megismerje, milyen remek adottságai vannak ennek a városnak. – Azzal tudjuk idehozni az embereket, ha ilyen aktív turisztikai lehetőségeket tudunk felmutatni – fogalmazott Mészáros Zoltán.

A túra Szentes és tágabb ér­­telemben vett környékének szépségeit, jellemző tájait és ne­­vezetes helyeit mutatja be. A Szent-S-kört végigjárva többek között olyan érdekes helyeket lehet látni, mint a Pusztai-féle szélmalom vagy a Jaksa János Helytörténeti Gyűjtemény épülete, de az útvonal érinti a Kurca-parti Tanösvényt is. A túrázók megfordulnak a Furioso Senior emlékhelyen és a Horthy-fánál, és egy Károlyi-kastély kertjét és épületét is megcsodálhatják. Az útvonal része a Cserna-féle szélmalom és az ecseri templomrom mellett Közép-Európa legmagasabb kunhalma, a Gö­dény-halom is, de útba esik az ország első vasbeton vízi építménye, a bökényi duzzasztó, emellett látható az árpádhalmi Károlyi-Berchtold-kastély, a derekegyházi Károlyi-Weiss-kastély, vagy a hír­­hedt fábiáni gőzkitörés helyszíne is.