Gátőrházakat újítottak fel a megyében

Bár a veszélyhelyzeti korlátozások nehezítik a kivitelezést, a tervek szerint ősszel zárják az árvízvédelmi töltésfejlesztési munkálatokat a Hármas-Körös és a Tisza folyó bal partjain. A fejlesztéssel jelentősen növelik a gátmagasságokat, szelvényméreteket, illetve burkolt út fut majd a gátkoronán. A projekt keretében felújították a mindszenti és a Szentes térségében lévő Zalotai gátőrházakat.

A szentesi Zalotai és Mindszenti gátőrházak felújítása az árvízi biztonság növelését célzó beruházás egyik eleme. A korszerűsítési feladatok tervezésekor elsődlegesen az alapokat, a tartófalak és a tetőszerkezetet vizsgálták felül. A megerősítési munkákkal stabilizálták az alapokat, a tetőszerkezet sérült elemeit, és kicserélték az elöregedett héjazatot – mondta Kozák Péter, az Ativizig igazgatója. – Az energiakorszerűsítésért modern nyílászárókat építettek be, teljesen új külső hőszigetelést, és korszerű napkollektorral kiegészített fűtés- és melegvíz-ellátó rendszert alakítottak ki.

A gátőrházak kialakítása

A szolgálati épületek belső rekonstrukción is átestek: új vizesblokkok, modern gépészeti elemek, valamint kiemelt minőségű és esztétikájú burkolatok teszik ma már komfortossá az ott élő gátőrök és családjuk életét. A felújításkor az épületek alapvető rendeltetését szolgáló helyiségek (a gátőrházakban szolgálati helyiségek és lakórész is található) kialakítása nem változott. Arra törekedtek, hogy a felújítás után is megőrizzék jellemzőiket, és továbbra is maximálisan illeszkedjenek a helyi környezetbe. A legfontosabb szempontként kezelték, hogy a meglévő szerkezetek energiahatékonyságát minimum az érvényben lévő előírások szintjére hozzák.

12 milliárd forint támogatás

A feladatok elvégzéséhez az egyes szakterületeken a lehető legjobb vállalkozókat igyekeztek bevonni. A munkálatokat felügyeletét végző szakemberek a mérnöki kamara által előírt képesítéssel és jogosultsággal rendelkeztek, ami önmagában garanciát jelentett a munkálatok szakszerű lebonyolításához.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében 12 milliárd forint európai uniós támogatásból, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg a tervek szerint ősszel záruló „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése az Alsó-Tiszán” nevű projektet.

Növekvő árvízvédelmi biztonság

A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló beruházás fő célja az árvízi biztonság növelése, mely a térségben élő több mint 45 ezer lakos élet- és vagyonbiztonságát, valamint az ipari- és gazdasági létesítmények, mezőgazdasági területek védelmét szolgálja. A fejlesztés további célja az árvízi védekezés költségeinek csökkentése és a védett ártéri területek, egyedülálló természeti adottságaik megóvása. A projekt Baks, Szentes, Mindszent, Szegvár és Apátfalva településeket érinti. A töltésfejlesztésekkel és az árvízkapuk építésével nő az árvízvédelmi biztonság az Alsó-Tisza-völgyben amellett, hogy a jogszabályokban foglalt mértékadó árvízszintre történő kiépítési előírásoknak is biztosítják a megfelelést.