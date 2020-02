Gazdára vár minden idők legnagyobb magyar lottónyereménye - Mire elég ötmilliárd?

Több mint 262 ezer darab húszezres a tét: ezt nyerheti meg az, aki eltalálja a heti lottószámokat. Több tucat luxus­autó, mesés ingatlanok, sőt, egy saját sziget is kijön ekkora összegből. Igaz, a telitalálatra meglehetősen kicsi az esély.

Minden idők legnagyobb főnyereménye vár az ötöslottó-­játékosokra: mivel 34 hete nincs telitalálatos szelvény, aki jól ikszeli be a ma esti számokat, 5,252 milliárd forintot vihet haza. Segítünk: ez 262 600 darab húszezres, amit ha százasával kötegelnek, abból 2626 darabot pakolnának bele a nyertes bőröndjeibe. Így, többes számban, hiszen ehhez bizonyára nem elég egy táska. Ebből a pénzmennyiségből a nyertes – ha akarja – több mint 40 kilométer hosszú utat rakhat ki, vagyis például Szeged belvárosától Makó belvárosáig lépkedhet vagyonán.

Természetesen ma már a lottónyereményt nem készpénzben adják át, a bankszámlára kerülő milliárdok így bár nem ilyen látványosak, de azért remekül lehet költekezni belőlük. Szeged 22 legdrágább ingatlana például simán kijön ebből az összegből, amelyek között vannak luxusapartmanok, panziók és hatalmas alapterületű medencés újszegedi magánházak is. Aki inkább sportautóra vágyik, vehet mondjuk 64 darab Porschét, de ha autóban inkább exklu­zívra vágyik, a legdrágább Rolls-Royce-ból is beparkolhat 32 különböző színűt a gará­zsá­ba. De másfajta szépségből is bőven jut ebből az összegből, ha az autó nem lenne elég vonzó lehetőség. Például közel 15 milliméteres átmérőjű, csiszolt gyémántból 30 darabra is futja az ötmilliárd forintból. Körbevehetjük magunkat a világ legdrágább macskáival is: 178 Ashera is kijön a lottónyereményből. Ha pedig valaki úgy döntene, hogy mesés vagyonát csendes magányban szeretné élvezni, a Bahamákon megveheti a Charles Islandet. A 90 ezer négyzetméteres sziget árának kifizetése után még arra is marad pénze, hogy egy komolyabb villát is felhúzzon ott magának.

Sok mindenre elég tehát ötmilliárd forint, az igazság azonban az, hogy annak az esélye, hogy valaki ezt megnyeri, egy a 44 millióhoz. Persze hogy kire mosolyog szombaton Fortuna, azt sosem lehet előre tudni…