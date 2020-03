Gazdasági döntésekről tájékoztat az Iparkamara weboldalán

Több új csatornát is indítottak, mellyel a veszélyhelyzetben felmerülő kérdéseket igyekeznek megválaszolni.

Korábban megírtuk, hogy a koronavírus-járvány miatt bezárta ügyfélszolgálati irodáit a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is. A gazdasági önkormányzatnál csak néhány ügymenetben (okmányhitelesítés és Széchenyi Kártya Program) lehet személyesen ügyeket intézni, miután valaki időpontot egyeztetett a 06-62/554-250-es számon. A vállalkozásokat azonban ezután sem hagyják magukra, ugyanis több új csatornát is indítottak, mellyel a veszélyhelyzetben felmerülő kérdéseket igyekeznek megválaszolni, illetve ezeken keresztül juttatják el a legfrissebb vállalkozásokat érintő gazdasági híreket a megyei vállalkozóknak. – tudtuk meg a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közleményéből.

Koronavírus weboldal

Már az elmúlt napokban is számtalan, vállalkozásokat érintő törvénymódosítás és hír látott napvilágot, elég csak a kormány gazdasági mentőcsomagjára gondolni. Ezeket a gazdasági életet érintő híreket egy erre kialakított weboldalon, a csmkik.hu/koronavirus oldalon teszik közzé nap, mint nap. Ide kerülnek például azok a szakmai ajánlások is, melyek a cégek, vállalkozók munkáját segítik ebben az időszakban.

Felkerült például már egy munkajogi útmutató, de megtalálhatók azok a felmérések is, amely alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara olyan javaslatokat dolgoz ki Magyarország Kormánya felé, ami a cégek kárenyhítését segítik, a gazdasági visszaesést enyhítik. Ebből a célból munkacsoportokat is létrehozott az MKIK. Ezekben a megyei kamara több tisztségviselőjének együttműködésével a következő napokban ágazati javaslatokat alakítanak ki.

Hírlevél

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elindított egy tematikus hírlevelet is, amelyben a fentebb említett információkat és érhetik el a feliratkozók. Erről már most több 10 ezer vállalkozás kapott értesítést, folyamatosan érkeznek a feliratkozások. Továbbá fontos kommunikációs csatorna a kamara Facebook-oldala is.

Email

A kamara a járványhelyzettel összefüggő kérdéseket a [email protected] címre várja. A CSMKIK ebben a megváltozott helyzetben igyekszik minden megkeresésre reagálni, és ha szükséges, akkor összekötni a vállalkozókat az illetékes szervezetekkel.

Kamarai hozzájárulás

A kamarai hozzájárulás idei befizetési határideje 2020. március 31.

Ennek befizetése csak banki átutalással, lesz lehetséges a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10918001-00000010-56060217 bankszámlaszámú számlájára. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. Ugyanakkor gazdasági önkormányzatunk a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az annak megszűnését követő 30. napig nem eszközöl behajtásokat.