Géllel is riasztják a galambokat

Megkeseríthetik a galambok az erkéllyel rendelkező szegediek életét, de elég hozzá egy fémredőny is, hogy kellemetlenkedjenek. Megkérdeztük, milyen hatékony módszerekkel élhet ellenük a lakosság.

„A fém redőnytokra rászállnak, azon viháncolnak, a csőrükkel kopogtatják. Nappal még nincs is gond okvetlen vele, de éjszaka sem szűnik meg ez a jelenség.Van valami praktika, amivel el lehetne őket üldözni? – tette fel a kérdést egy szegedi férfi az egyik népszerű helyi Facebook-csoportban. Más azt írta, beköltöztek a cserép alatt lévő szigetelőanyagba, ahol találtak egy kis rést. Nála a művarjú segített, amit egyre több helyen látni szegedi erkélyeken, van, ahol műbaglyot raktak ki riasztónak, vagy nagyobb macskát helyeznek ki kartonból kivágva az ablakba. Azonban ezeket előbb-utóbb megszokják a madarak.

Tüske és háló

„Éjjel ki kell nyúlni a résnyire nyitott ablakon aztán megfogni a hátát. Amikor épp tollászkodnak, ijedtükben nagyokat ugranak.” Ez volt a legviccesebb javaslat a posztolónak, de érkezett több használható ötlet is. Ilyen volt a már említett műmadár mellett a galambriasztó tüske – ezt Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója is felvetette.

Beköltöznek a padlásra is

– A galambok szapora állatok, és nagy tömegben vannak jelen Szegeden. Kiváló fészkelőhelyeik a belvárosi nagypolgári házak padlásai, a nyitott padlásablakokon keresztül tudnak közlekedni. Sokat segítene, ha egyesek nem etetnék őket, jegyezte meg a környezetgazdálkodás vezetője. A Csongrádi sugárúton ismernek olyan „etetőpontot”, ahol halmokban áll az anyag. Van, aki a háztartásban maradt kenyérhéjat szórja nekik, úgy tesz, mintha saját baromfiudvara lenne. Sajnos ebből a patkányok is jól élnek, szaporodnak.

A párkányra ragasztott galambriasztó tüske hatékony, közintézményeken, belvárosi házakon sok helyen használják. Az erkélyeket halászhálóval tudjuk védeni, de ügyelni kell rá, hogy ne maradjon rés, sérülés, ahol be tudnak furakodni. A Mars téren láttuk: a buszpályaudvar melletti soklakásos társasház egyik erkélyén vagy húsz galamb tollászkodott a szakadt háló mögött, mert ahol nincs mozgás, azt hamar megneszelik.

Gél és villanypásztor

Ultrahangos védelmet is teszteltek a Dóm tér árkádjai alatt, de nem vált be. A Panteon szobrait rendszeresen kell mosni, tisztítani, azonban ott is legjobban a háló vált be. Újabban egy géllel vonják be a szoborfejek tetejét: erre az anyagra nem szívesen száll le a galamb, de úgy tűnik, ezt is megszokják. Az elektronikai védelem is hatékony. A belvárosi palotáknál, házaknál, stukkók környékén lehet felfedezni a mini villanypásztorokat, a drótok kis áramerősséggel csípik meg a madarakat, ezt működteti a Kht. a Belvárosi híd felső ívén is.