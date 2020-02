Goráné Szűcs Erika elhivatottsággal és alázattal fordul hivatása felé

Először kapott magas állami kitüntetést szegedi kisgyermekgondozó. Goráné Szűcs Erika 32 éve dolgozik bölcsődében, kiemelkedő munkájáért Brunsz­vik Teréz-díjban részesült. Erika azt vallja, csak úgy lehet kisgyermekekkel foglalkozni, ha az ember elhivatott és alázattal fordul a szakmája felé.

– Bár egészségügyi szakközépiskolába jártam, gyerekkori álmom volt, hogy gyerekekkel foglalkozzak. Végzés előtt fél évvel már tudtam, nem akarok ápolónő lenni, és mivel voltunk bölcsődében gyakorlaton, ami nagyon tetszett, egyenes utam vezetett a bölcsődék igazgatóságára. 1987-ben kezdtem el dolgozni a Boldog­asszony sugárúti intézményben – mesélte Goráné Szűcs Erika, a Brunszvik Teréz-díjat kapott kisgyermeknevelő.

Először kapott díjat szegedi kisgyermekgondozó

A Brunszvik Teréz-díjat az oktatási miniszter adományozza kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért, valamint az óvodapedagógus-képzésben kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére. Pár éve a bölcsődei ellátás területén végzett szakmai munkát is díjazzák. Goráné Szűcs Erika Lebó Ferenc szobrászművész plakettjét Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkártól vehette át.

Király Sándorné, a Szeged Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központjának igazgatója lapunknak elmondta, szegedi kisgyermekgondozó még nem kapott ilyen díjat. – Egyöntetű véleményünk volt, hogy Erikát jelöljük, ugyanis nagyon sokat tett és tesz a mai napig azokért a kisgyermekekért, akik korai fejlesztésre szorulnak – fejtette ki.

Szívügye a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése

Erika Ásotthalmon él, onnan jár be mindennap dolgozni, mivel a Boldogasszony sugárúti bölcsődét 1996-ban bezárták, a gyerekekkel, kolléganőkkel együtt átköltöztek a Vedres utcai intézménybe. – 1993-ban indult egy korai fejlesztő csoportunk, ami mai napig működik. Szívügyem a sajátos nevelésű igényű gyerekek fejlesztése, a korai fejlesztésű igényű csoportba hat gyermek jár – fejtette ki Erika. Hozzátette, akkoriban még nem volt jellemző, hogy bölcsődébe járnak különböző betegségekkel, problémákkal küzdő gyerekek.

Úgy fogalmazott, bár nagy kihívás volt, rengeteg tanult az elmúlt 32 évben, azóta vallja ugyanis hivatásának munkáját. – Csak úgy lehet kisgyermekekkel foglalkozni, ha az ember elhivatott és alázattal fordul a szakma felé. Minden nap más és más, ám mindegyikben van valami szép. A csecsemőkorúaknál például volt olyan kicsi, aki nekem mondta ki az első szót, vagy én láttam az első lépését – emelte ki, mi adja hivatása szépségét. A csoportjában most két, két és fél éves kisgyermekek vannak, akik csecsemőként kerültek hozzá, a legkisebb 9 hónapos volt.

Családjából merít erőt

Erika azt is elárulta, nem tudta, hogy felterjesztették a díjra felettesei, akkor értesült róla, amikor megjött erről az értesítés, és a bölcsőde vezetője Görög Orsolya elmondta neki. – Nagyon meglepődtem, ez nagyon nagy elismerés, el is érzékenyültem. Megtisztelésnek éreztem, hogy méltónak tartottak erre a díjra – fogalmazott. Megtudtuk, családjából merít erőt, szeret olvasni, és tornázni is eljár, amikor ideje engedi.