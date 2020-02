Grécziné a város segítségét kérte a megrongált sírok helyreállításához

Ismét sírokat rongált meg a vihar Makón, ezúttal a múlt héten a református ótemetőben. Az egyik hozzátartozó az önkormányzathoz fordult – ennek nyomán várhatóan hasonló segítséget fognak kapni az érintettek, mint az emlékezetes tavaly nyári tornádó károsultjai.

– Még mindig sírva fakadok, ha kiérek a temetőbe, és meglátom, mi történt a szüleim sírjával – mondja a makói Gréczi Sándorné. A nyughely a református ótemetőben található, amit a múlt heti emlékezetes szélvihar néhány helyen megtépázott – a sírkertben másnap hosszú órákon át dolgoztak a tűzoltók.

A szülői sír is elkeserítő állapotba került: a közvetlen közelében lévő fenyőfát kidöntötte az erős szél, a fa gyökere pedig megemelte és összetörte a beton síremléket. Hogy mekkora a kár, azt egyelőre csak találgatni lehet. Grécziné mindenesetre kétségbeesett, biztosan nincs annyi pénze, hogy egyedül elvégeztesse a helyreállítást. Tudomása szerint nem ő az egyetlen a temetőben, aki így járt, és bár egyiküket sem ismeri, abban biztos, hogy még két-hárman vannak, akiknek szintén segíteni kellene.

Emlékezetes: Makón nem is olyan régen volt már példa hasonló esetre. Tavaly nyáron a belvárosi római katolikus temetőt dúlta fel a tornádó; akkor 11 nyughely szenvedett 50 ezer forintnál nagyobb kárt. Bár a vonatkozó jogszabályok szerint a sír magántulajdon, és a benne keletkezett természeti kár a tulajdonost terheli, az önkormányzat gesztust gyakorolt, s magára vállalta a költségek negyedét, egyúttal felkérte az illetékes egyházat, illetve a temető gondnokságát, hogy tegyenek hasonlóképp. Így végül a hozzátartozóknak csak a költségek negyedét kellett állniuk. Azóta ott a legtöbb sírt már helyre is állították.

Grécziné egy hasonló segítség reményében kereste meg Csermák Szilvia önkormányzati képviselőt, aki aztán elkísérte őt Farkas Éva Erzsébet tegnapi fogadóórájára. Mint a képviselőtől megtudtuk, a polgármester segítőkész volt, és felajánlotta a város segítségét, illetve azt is, hogy az önkormányzat ezúttal is felveszi a kapcsolatot a további érintettekkel. Egyúttal szakértőt is fogad, hogy felmérje a károkat.

– Reméljük, minél előbb sikerül közösen megnyugtató megoldást találni – tette hozzá a képviselő.