Gumikból készült az új makói lószobor

Nem mindennapi műalkotás látható néhány napja a Continental makói gyárának udvarán: egy ágaskodó ló, amit kerékpár- és autógumikból formázott meg egy mohácsi illetőségű művész.

Az egyébként meghökkentő, közben páratlanul szép szobor arra is példa, hogy a környezetbarát gondolkodás nemcsak a szelektív szemétgyűjtésben merülhet ki, de az újrahasznosításban is. Ennek a mestere az okleveles építészként végzett Baráth Gábor, aki öt éve gumiszobrokat készít megrendelésre.

Pintér Mónika, a Continental makói üzemének kommunikációs koordinátora azt mondta a szoborról, hogy ez is egyike a makói gyár 25. születésnapját köszöntő attrakcióknak. Bár az egész évre tervezett ünnepi programok nagy részét a járványveszély áthúzta, az már az év elején felvetődött, hogy készíttessenek valami látványosat, egyben maradandót.

– A művésznek másutt már láttuk munkáit, az alapanyag, amivel dolgozik, pedig még társítható is cégünk múltjához – magyarázta. Hozzátette: a Continental világcégként jövőre 150 éves lesz, és a ló, mint a sebesség jelképe, már a cég első logójában is felbukkant – ahogyan ma is látható benne.

A szobrot az alkotó többhavi munkával készítette. Egy belső vázra építette fel, nagyrészt használt kerékpárgumikból, de például a füle autógumikból van. Össztömege 120 kiló. Az elképzelések szerint a későbbiekben valahol a városban helyeznék el, akár szelfipontként is szolgálhatna. De az is lehet, hogy a majdani Rákosi úti körfogalmi csomópontot fogja ékesíteni.