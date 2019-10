Gurult és futott is Szatymaz

Sportos szombat délelőttje volt Szatymaznak, a kerékpárút avatást kapcsán Gurul a falu címmel rendeztek biciklizést, majd a Fut a falu programban is mozoghattak idősek és fiatalok.

Az enyhén csípős kora délelőttön több mint félszázan gyülekeztek a templomnál, gyakori volt a háromgenerációs család is. Nagyné Hegedűs Anita két lányával, Liliánával és Viktóriával érkezett, de elkísérte őket édesanyja Posta Mária is.

Barna Károly polgármester hangsúlyozta, régóta vártak az új kerékpárútra, ez az első lépés Szeged irányában, majd sokak munkáját megköszönte, köztük a tervezőét, Slyuch Györgyét is. Kakas Béla, a megyei közgyűlés elnöke árnyalta a polgármester megfogalmazását, szerinte nem vártak, és biztosan nem ölbe tett kézzel tették, hanem sokat tettek a beruházásért.

A szalagátvágás után Sutka István plébános is megáldotta a kerékpárutat. – Az út alkalom, lehetőség, hogy elmenjünk rajta a hivatalba, a kedvesünkhöz vagy csak úgy a tavaszba – fogalmazott, és maga is kerékpárra pattant, hogy elkerekezzen a körforgalomig is vissza.

A temetődomb felé vezető kerékpárút építésére 90 millió forint uniós támogatást nyert az önkormányzat, a 2,3 kilométernyi aszfaltcsík összesen 180 millió forintba került. Egyelőre a Fehér-tó kilátójához vezető út csomópontjáig vezet, de az önkormányzat a jövőben is figyeli a pályázati kiírásokat, hogy folytatódhasson az építkezés. Szatymaz bízik abban, hogy a szegediek is megindulnak feléjük, és egyszer bicikliút köti össze a két települést.