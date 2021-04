Gut Gabi egy éve tart online edzéseket

A szegedi Gut Gabi 1 éve tart – a vírushelyzethez alkalmazkodva – online élő tornákat követőinek, édesanyáknak, gyerekeiknek, férjeiknek és a nagyszülőknek. Korábban ezt személyesen tehette meg. Az újabb enyhítésig maradnak az online események, így otthon tornázva is összetartó, vidám közösséghez tartoznak.

– Húzd ki a hátad, legyen szép a tartásod és legyél magadra ma is nagyon büszke!

– évek óta ezzel a mondattal kezdi a közös tornákat a szegedi Gut Gabi, amit a tornázók vele együtt kiabáltak sportcsarnokokban és művelődési házakban, illetve az utóbbi 1 évben, a járványhelyzetben, online sincs ez másképpen. A pandémiás időszakban eddig közel 180 tornát tartott.

Otthon, mégis együtt

– A dolog online is működik. Mindenki otthon van, mégis együtt, összekapaszkodva termeljük egymásnak az energiát

– mondta Gabi. Azzal folytatta: a vírushelyzet átszervezte az életüket, de alkalmazkodtak a körülményekhez, „és annyi jóérzést és élményt éltünk már meg, ami úgy hiszem, sokat segített és segít a mai napig mindannyiunknak meg- és túlélni ezt a nehéz időszakot”. Tavaly márciustól várja live tornákra a mozogni vágyókat, ahol mindent megtesz azért, hogy olyan impulzust adjon a résztvevőknek, ami erőt, hitet és reményt ad. A töltődés, kikapcsolódás, a mozgás mindig nagyon fontos.

Közös élmények

– A tavalyi első hullám idején újdonságként vágtunk bele a live tornákba. Lelkesen jelentkeztek, jöttek az édesanyák, gyermekeik, férjeik és a nagyszülők. Büszke vagyok arra, hogy a közös tornáink folytatódtak, ma is léteznek, és egyre többen tartanak velünk. Sok visszajelzést kapok arról, kinek mit jelentenek, hogyan változott meg az életük és mennyire sokat jelent ez az online közösség számukra. Ide illik Bernard Berenson mondása: Csodák csak azokkal történnek, akik hisznek bennük – mondta.

A világot nem váltják meg, de saját környezetükben jó példát mutatnak, ezzel is motiválják a környékükön élőket a sportolásra – ők ezzel és így „fertőznek”. – Mentálisan is egészségesnek kell lennünk, különösen most, és ebben is segít a mozgás – közölte Gabi, hozzátéve: panaszkodhatna, mert őt is érte veszteség a járvány alatt, de nem teszi, a szép, a pozitív dolgokra koncentrál.

Tervezi a jövőt Gut Gabi

– A tornák mellett idén a Fitt Forma Iskola is megnyitotta kapuit online, még zárt csoportban folyik a képzés, de remélem, az év második felében már országosan is elérhető lesz, csakúgy, mint az online tornáim

– mondta el. Gut Gabi még elárulta: már készülődnek az újraindulásra, például élő mixes rendezvényekkel, táborokkal és személyesen is visszatér majd arra a 10 településre, ahol korábban, a járvány előtt a tornákat tartotta.