A Gyakorló diákjainak 90 százaléka legalább egy nyelvvizsgát szerez tanulmányai során

A koronavírus miatt a középiskolák maximum virtuálisan tudtak nyílt napokat tartani, még az oktatás is online zajlik az intézményekben. Megnehezedett tehát az iskolaválasztás a nyolcadikosok számára. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskolát.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola öt gimnáziumi osztályt, ezen belül összesen 8-féle tagozatot indít szeptemberben . A sokak által még mindig csak Ságváriként em­­legetett intézményben szinte mindenki találhat érdeklődésének való képzést, hiszen azok lefednek minden tudományterületet.

Hagyományok a Gyakorló Gimnáziumban

Indul hagyományainknak megfelelően matematika és fi­­zika tagozat, műszaki-informatikai csoport, illetve ter­mé­szettudomány-tagozatos osz­­tály, amelyben biológiából, kémiából és fizikából magasabb az óraszám. Van 5 évfolyamos francia két tanítási nyelvű csoportunk is, ahol a diákok két tannyelvű érettségit tesznek, s így szerezhetnek felsőfokú nyelvvizsgát

– sorolta Dobi János igazgató. Az előző évekhez képest az intézmény humán osztálya megújult: a csoport egyik fele magyar nyelv és irodalom orientációt, a másik történelmet választhat, mindkettő mellé intenzív angol képzés társul. A 6 osztályos kép­­zésben pedig kiemelt szerepet kapott a készségfejlesztés, amelyet a magasabb angol és 2. idegen nyelvi óraszám is támogat.

A gyakorlógimnáziumba azokat a diákokat várják, akik magas presztízsű diplomákat adó egyetemeken vagy külföl­dön szeretnének továbbtanul­­ni.

Az országos átlaghoz ké­­pest nálunk jóval többen vállalkoznak emelt szintű érettségire, diákjaink 90 százaléka pedig legalább egy nyelvvizsgát szerez itteni tanulmányai során. Ez köszönhető többek között annak, hogy nyelveket csak kis csoportokban, lehetőleg évfolyamszinten oktatunk

– mondta el az igazgató. Második nyelvként szabadon választható az angol, német, olasz, spanyol, orosz, francia és latin nyelv, harmadik nyelvként pedig akár a kínai is.

SZERETED Labor

A természettudományok megszerettetéséhez nagyban hozzájárul az iskola SZERETED Laborja, ahol egész évben változatos programok fogadják a diákokat, és találkozhatnak a tudományok neves képviselői­vel, akár Nobel-díjasokkal is. A tanulást segíti az intézmény 20 ezer kötetes könyvtára is, illetve a szabadon használha­­tó számítógépek és a széles sávú internetelérés is. Dobi Já­­nos kiemelte: a Ságvári híres közösségi szelleméről is. A közösséget építő programok és versenyek közül kiemelte a 10. évfolyamosok sítáborát, a gyakori osztálykirándulásokat, a külföldi csereutakat és Erasmus-programokat, illetve a legendás diáknapokat és sportnapokat.

Szóbelit is tartanak

A gimnázium minden képzé­sén a bejutás alapfeltétele a központi írásbeli felvételi, emellett az emelt szintű biológia tantervű osztály kivételével mindenhol tantárgyspecifikus szóbeli meghallgatást is tartanak. Ezek témakörei megtalálhatók az iskola honlapján.