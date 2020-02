Gyerekek közt nem unatkozik Tóth Andrea

Tóth Andrea fizika–kémia szakos tanár lett az év iskolai dolgozója Zsombón. A díjazott már 1991 óta tanít az intézményben.

A közelmúltban Gyuris Zsolt, Zsombó polgármestere az in­tézményvezetők felterjesztései alapján kihirdette, kik kapják a közintézményekben az év dolgozói címeket. Ebben az év­­ben a Szent Imre Katolikus Általános Iskola munkatársa, Tóth Andrea fizika–kémia és természetismeret szakos tanár lett az év iskolai dolgozója.

– A díjazott 1991 óta tanít az iskolában. Nulladik órákban versenyre készít fel diákokat, korrepetál, és a családi napi mű­­sorra is próbál, ha kell. Nagy kincs ő nekünk, hiszen a sokszor nehezen megérthető és megszerethető természettudományokat hozza közel a diákokhoz. Nagyrészt az ő érdeme, hogy Zsombón – szemben más iskolákkal – nem szokás utálni a fizikát és a kémiát – mondta méltató beszédében Gyuris Zsolt.

– Hogy miért lettem tanár? Jó kérdés. Mert sok gyereket szerettem volna, és sok gyerekkel szerettem volna foglalkozni. Nekem is van négy gyerekem és négy unokám is már. Így érzem jól magam, gyerekek közt. Az a jó, hogy folyamatos a zsongás körülöttem, valami mindig történik, nem lehet unatkozni, erről a gyerekek mindig gondoskodnak – magyarázta Tóth Andrea.

Hozzátette, mindig tanár akart lenni, de angoltanár.

– Elvégeztem az egyetemet, de aztán átnyergeltem a fizikára. Sose tudtam eldönteni, hogy hu­­mán vagy reál. Még most sem tudom, mi leszek, ha nagy leszek – viccelődött, amikor a hirtelen váltás okairól kérdeztük. – Egyelőre a reál győzött – jegyezte meg.

A polgármester méltató sza­vait a tanárnő is megerősítette. Mint mondta, náluk azért lehetnek népszerűek ezek a reál tár­gyak is, mert ha csak teheti, igyekszik másképp megközelíteni a témát. – Lehet úgy tanítani, hogy elmondom, és úgy is, hogy megmutatom. Legutóbb az oldódást tanultuk, a konyhában limonádét készítettünk, vízben oldottuk fel a cukrot és a citromlevet, amit el is fogyasztottak a gyerekek – mesélt az egyik rendhagyó kémiaóráról Tóth Andrea.