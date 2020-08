Gyerekek vágták át a szalagot az orrszarvúház átadóján

Régen várt fejlesztést adtak át vasárnap délelőtt a Szegedi Vadasparkban: tavasszal nyílt volna meg az orrszarvú bemutató, de a koronavírus felülírta a terveket. A gyerekek vágták át a szalagot az orrszarvúház előtt, majd Csülök, az első Magyarországon született indiai orrszarvú tiszteletét tette a kifutóban. A fejlesztés teljes költsége 178 millió forint volt.

Nagy nap volt a vasárnapi a Szegedi Vadaspark életében, egy több éves álom vált ugyanis valóra. Már 2018 novemberében hírt adtunk róla, hogy az elefántház után, orrszarvú bemutatót is terveznek a Vadasparkba: az orrszarvú a látogatók kívánságlistájának elején szerepelt. 2020 tavaszán meg is nyitották volna, a koronavírus miatti lezárások azonban a szegedi állatkert terveit is keresztezték. Augusztus 18-án azonban megérkezett az első lakó, Csülök, és a nyár alighanem legforróbb napján, hivatalosan is átadták az orrszarvúak otthonát.

Egy álom teljesült

– Örülünk, hogy egy nagyon nehéz tavasz után a Vadaspark meg tudja mutatni újabb arcát a látogatóközönségnek – kezdte Veprik Róbert, az állatkert igazgatója a 11 órás átadást.

– Volt egy álmunk, hogy legyen egyszer orrszarvú Szegeden, ami már az elefántok érkezése előtt megszületett. Sajnos most nem állt rendelkezésre pályázati forrás, ezért a Vadaspark bevételéből és a város támogatásával építettük meg az orrszarvú bemutatót, aminek Csülök az első lakója – foglalta össze az előzményeket. Bemutatta a Tádzs Mahal motívumait felvonultató épület és a hozzá tartozó kifutó első lakóját is a látogatóknak: a kétéves bika a Nyíregyházi Állatkertből érkezett.

Csülök az első lakó

– Csülök az első Magyarországon született indiai orrszarvú, ezért is volt fontos számunkra, hogy az országban maradhasson – magyarázta az igazgató. Szeptember 3-án érkezik egy másik fiatal bika, az elkövetkező éveket együtt fogja tölteni a két állat. Ha egy tehenet hoznának, barátság alakulna ki a hím és a nőstény között, és nem tudnák őket később szaporítani – a jövőben egyikük helyére tehén költözik majd. Az orrszarvúakra kényelmes élet vár új otthonukban. A ház alapterülete 280 négyzetméter, amihez csatlakozik egy 300 négyzetméteres kifutó. A házban fűthető medencék, odakint nagy méretű dagonyák várják a fürdőzést kedvelő „páncélosokat”. A bemutató teljes költsége 178 millió forint, 72 százalékát a Vadaspark saját bevételeiből, a fennmaradó részt önkormányzati támogatásból fedezték.

Gyerekek vágták át a szalagot

Botka László, Szeged polgármestere rövidre fogta a beszédet a hőségben: mindenekelőtt megdicsérte a szegedieket, akik a zárás hónapjai után nagy számban látogattak ki a Vadasparkba, ugyanis rekordot döntött a látogatószám. A szalagátvágás lehetőségét a gyerekeknek adta át: a felhívásra, ki szereti legjobban az orrszarvút, szaladtak kicsik és nagyok. A legkisebb kislány, Réka is ismerkedett a gyerekollóval – később, amikor megszólítottuk, szégyellősen bújt édesanyja lábához, de a szalagot ügyesen átvágta ő is. Amikor Csülök kiballagott a kifutóba, nagy taps fogadta. A fiatal bika komótosan elsétált a látogatók előtt, és hamar megtalálta a számára kirakott almát, répát.