Gyermekeket és családokat ünnepelnek a lobogókkal

A gyermekeket ünneplik a színes, gólyás zászlókkal hazánk települései a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kezdeményezésére. A babazászló már a megyei önkormányzatnál is lobog, hamarosan Pitvaroson is kitűzik. Cél, a gyermekvállalásra való ösztönzés.

Az országban járva egyre több önkormányzat épületén láthatunk rózsaszín és kék lobogókat, amelyek közepén egy fehér gólya áll. Ezek az úgynevezett babazászlók, amiket a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom kezdeményezésére tűznek ki a településvezetők, így ünnepelve ezzel helyben a gyermekeket, a gyermekáldást.

Alapvetően a babazászlókat akkor helyezik ki az önkormányzatok, ha új gyermek született a községben vagy városban. Azonban Skrabski Fruzsina, a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom elnöke az iskolakezdés kapcsán azt kérte a polgármesterektől, hogy születéstől függetlenül mindenki tegye ki a zászlóját és ünnepeljék együtt a gyermekeket, a családokat, vagyis a boldog jövőnket. Aki kihelyezi a zászlót, ezt a célt támogatja.

Megyénkben is lobog

Szeptember 22-e óta már a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat épületén, vagyis a Belvedere-palota tetején is lengnek az új zászlók. Gémes László, a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke lapunknak elmondta, fontosnak tartotta a csatlakozást, hiszen a megyei önkormányzat is a gyermekvállalásra szeretné ösztözni a párokat, valamint ők is szeretnék üdvözölni ilyen formában a megye új lakóit.

Hozzátette, a megye településeinek polgármestereit is arra ösztönzi, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

Össznemzeti ügy

A program lényege, hogy amelyik önkormányzat egyetért a kívánt gyermekek megszületésével, tegye ki az eredetileg újszülöttes házaknál használatos babazászlót. Skrabski Fruzsina beszámolójából kiderült, a mozgalomnak ötpárti támogatottsága van, tehát a vágyott kisbabák megszületése össznemzeti ügy, nemzeti minimum.

Az elnök szerint nemcsak azt kell jelezni zászlóval, ha valaki meghalt, hanem azt is, ha valaki megszületik.

Kistelepülések csatlakoznak

Az országos kezdeményezés egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A nagyvárosok mellett a kisebb települések vezetői is átérzik a csatlakozás jelentőségét, családbarát szemléletüket ők is szeretnék jelezni. Így megyénkből például a nagymágocsi és a pitvarosi önkormányzat is jelezte már csatlakozási szándékát. Az utóbbi község polgármestere, Radó Tibor kiemelte, egy vidéki kistelepülésen még inkább fontos egy gyermek születése, valamint az identitástudat megőrzése is, amihez szintén hozzájárul a zászló. Hozzátette, Pitvaroson több programot is indítottak az identitástudat erősítése érdekében.