Gyermekmedence kupolájával nyert díjat a balástyai bádogos

Második díjat nyert egy országos pályázaton Török Sándor bádogos. A balástyai szakember a kiskunmajsai fürdő gyermekmedencéjének kupolájával vívta ki a zsűri elismerését.

Évek óta rangos szakmai elismerésnek számít a Prefa Hungária Kft. kiírása, a kiírás célja a fémlemez burkolatok magas színvonalú alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Az országos pályázaton idén több mint 80-an indultak, a második helyet pedig egy balástyai bádogos szerezte meg. Török Sándor a kiskunmajsai fürdő gyermekmedencéjének kupolájával vívta ki a zsűri elismerését, amelynek borítását tavasszal készítette el.

– A pancsoló felett árnyékolóként funkcionáló építmény eredetileg üvegmozaikkal volt fedve, de az már hullani kezdett. Ezért kerestek meg, hogy készítsek rá egy fémlemezes fedést – mondta el lapunknak a balástyai szakember. – Mivel egy félgömb formát kellett beborítani, egyáltalán nem volt egyszerű feladat. Két napig csak szerkesztgettük, hova mekkora elem kell, a lemezeket pedig ezután egyesével kellett méretre vágni – mesélt a munkáról. Az úgynevezett tükörfedéses módszerrel készült munka egy hónapot vett igénybe, összesen hárman dolgoztak rajta.

– Itt nem volt elegendő a precíz munka, esztétikusnak is kellett lennie, hiszen a kupola alacsonyan van, vagyis jól látható minden eleme. Az alumínium tető-és homlokzatburkoló elemeket gyártó cég alkalmazástechnikusa már munka közben jelezte, hogy szerinte ezzel neveznem kellene a pályázatra – mesélte Török Sándor, aki egyébként nem először szerepelt sikeresen ezen a kiíráson. Két éve például különdíjat nyert.

A bádogos mester 1996-ban kezdte ezt a pályát, egyéni vállalkozóként. Mint mesélte, már gyerekként is szeretett fémlemezekkel fabrikálni, sokszor azt is elhasználta otthon, amit nem kellett volna.

– Nagyon kedves számomra ez a munka. Bár bádogos minden építkezésre kell, évente egy-két különleges munka is mindig adódik, amihez a fantáziát is szabadjára kell engedni. Jövőre például egy 150 éves kecskeméti kúrián dolgozok majd – mesélte Török Sándor, aki jelenleg egy ópusztaszeri olajtároló kút fölé épít féltetőt. Ennek oldalát is hajlított elemekkel szegi, mert bár több munka, mint mondta, így esztétikusabb lesz.