Gyorsabban kapják vissza az áfát a vállalkozások

Jelentős humánerő-átcsoportosítással teljesíti a NAV a rövidebb áfakiutalási határidőket a kis- és középvállalkozásoknak. Az ellenőrzést és kockázat­elemzést végzők azt is biztosítják, hogy csak a jogszerűen igényelt összegeket utalják vissza 30, illetve 20 nap alatt, a visszaélőket pedig kiszűrjék az igénylők közül.

A Pénzügyminisztérium kérése alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a koronavírus-járvánnyal összefüggő veszélyhelyzetben azzal próbál segíteni a jelenleg is működő kis- és középvállalkozásoknak, hogy a visszaigényelt áfát a korábbinál rövidebb idő alatt utalja ki. A NAV gyorsasága tá­­mogatja a nehéz helyzetbe került gazdasági szereplők fizetőképességét.

– Az érintett vállalkozások az eddigi 75 nap helyett már 30 nap alatt megkaphatják a nekik jogszerűen járó pénzt. Az adózási előéletük alapján megbízhatóak pedig még korábban juthatnak a visszaigényelt összeghez, esetükben 30 napról 20 napra is rövidülhet a kiutalás ideje – tudtuk meg Némedi-Varga Évától. A NAV pénzügyőr alezredese, a hivatal sajtóreferense hozzátette, akik a veszélyhelyzet előtt megsértették a szabályokat – azaz kockázatos adózóknak számítanak –, továbbra is csak 75 napon belül kaphatják vissza az áfát.

A jogosulatlan visszaigénylések kiszűrését és a folyamat gyorsítását a NAV megduplázott ellenőrzési és kockázat­elemzési létszámmal segíti. A munkában felhasználják a legfrissebb információkat a gazdasági eseményekről. Az Online Számla rendszerből és az EKÁER-adatokból nemcsak az adózók értékesítései, hanem beszerzéseik, üzleti kapcsolataik is nyomon követhetők, de segítik a kockázatelemzést a nemzetközi információcserében érkező adatok is.

A járványhelyzet miatt az ellenőrzéseket a NAV elsősorban elektronikusan végzi, ez mind az adózók, mind a hivatal munkatársai számára biztonságosabb. Az ügyfelek is elektronikusan az ELLUGY-nyomtatványon adják át bizonylataikat, mint ahogy a hivatal küldi az ellenőrzést lezáró jegyzőkönyvet. A koronavírus előtt, 2020 el­­ső negyedévében csaknem 10 ezer alkalommal végzett elektronikus ellenőrzést a NAV.