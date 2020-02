Gyorsan ki kell irtani a fejtetűt

Vakarózás, szégyenkezés, kisebesedett fejbőr jár együtt a fejtetűvel, mégsem minden szülő első gondolata az irtás. Ez az élősködő betegséget nem terjeszt, de nagyon gyorsan terjed a gyerekközösségekben. Ha otthon nem jár eredménnyel az irtás, vagy meg sem próbálják, erre sor kerülhet az intézményben is.

Kevés olyan gyerek van, akinek a közösségében nem terjed soha a fejtetű. Ma már le­­het kapni többféle megelőző készítményt spray vagy sampon formájában, ez olyan bevonatot képez a hajon, amin nem telepszik meg az élősködő. Ám ha mégis vakarózni kezdenek a gyerekek, sürgős intézkedésre van szükség, ami feltételezi a szülők együttműködését is.

Nem terjeszt betegséget, de viszket

A ruha- és a fejtetű egy faj két alfaja. Bár a fejtetű is járványszerűen terjed érintkezéssel és használati tárgyakkal, járvány­ügyi jelentősége kizárólag a ruhatetűnek van. Kiütéses tífuszt és visszatérő lázat is terjeszthet. A fejtetű ilyesmit nem tesz, viszont vérszívásnál viszketést okozó anyagok jutnak a szervezetbe. A szétvakart fejbőr kisebesedhet, begyulladhat, idővel allergia is kialakulhat. Emellett a folyton vakarózó gyerek életminősége romlik, szégyenkezik, miközben elterjeszti az élősködőket, ami miatt feszültség alakulhat ki a szülői közösségben is. A család is fertőződik, tehát érdeke a szü­lőnek, hogy hatékonyan fellépjen. Alapos hajvizsgálat után mindenkit le kell kezelni tetűirtó szerrel – hajszesz, sampon vagy por –, aki a fertőzöttel egy háztartásban él, ha jelzés érkezik.

A hőkezelés is megöli

A ruhákat, ágyneműket ajánlott 90 fokon kimosni, mert sem a tetvek, sem a serkék vagy a lárvák nem bírják a forróságot, a bútorok kárpitját, ágyakat ki kell porszívózni. Az elpusztult serkéket a hajról sűrű fésűvel, csipesszel, vagy két köröm közé fogva tudjuk lehúzni.

Korábban, ha visszatérően tet­­ves volt egy gyerek, csak ÁNTSZ-­igazolással mehetett is­kolába. Ez már megszűnt, tudtuk meg Rósa Ágnes házi gyermekorvostól. A gyermekorvos az Országos Epidemológiai Központ egy korábbi módszertani levelét ajánlotta a figyelmünkbe, amiben részletesen tárgyalták a fejtetűvel kapcsolatos teendőket.

Ha a szülő nem irt, megteheti a védőnő

A védőnői szolgálat számára törvény írja elő a fejtetvesség ellen­őrzését, az óvodákban és általá­nos iskolákban negyedévente ellenőrzik a gyerekek haját. Ha találnak fejtetűt, értesítik az osztályfőnököt, az a szülőket. Két héten belül újabb ellenőrzés jön. Ha a védőnő a gyermek hajában még mindig mozgó fejtetűt, illetve életképes serkét talál, a szülői kezelés eredménytelen, a gyermek kezelését az intézményben, az emberi méltósághoz való jog tiszteletben tartásával, haladéktalanul el kell végeznie. Erről a gyermek szüleit tájékoztatni kell. „Intézményben történő tet­­vetlenítés csak akkor végezhe­­tő el, ha a gyerek otthonában nem tudják elvégezni azt, vagy a tetű nagyon elterjedt, és akut fertőzésre utalhat a probléma.”