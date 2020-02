Győzni mentek a Kecskeméti honvédelmi versenyre a mórahalmi általános iskolás diákok

Elszántak voltak, mint mondták, győzni mentek Kecskemétre a honvédelmi versenyre a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola diákja. Így is lett, elhozták az első díjat.

A tavalyi sikeres részvétel után az idén új csapattal jelentkezett a Bátrak ligája honvédelmi összetett versenyre a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola.

Mentálisan is készültek

Szerencsiné Csamangó Jusztina felkészítő tanár elmondta, összeválogatták a 7 fiúból és 2 lányból álló csapatot, és minden héten együtt készültek a különleges feladatokra.

– Nem tudtunk minden technikai számot gyakorolni, de egy ilyen versenyre nemcsak fizikai edzésekkel, hanem mentálisan is lehet készülni. A csapat tagjai elszántak voltak, megértették, hogy ezen a versenyen már a részvétel is óriási élmény, így egymást biztatva, lelkesen készültek. Azért idén azt is kimondtuk előre, hogy a győzelem a cél, így még több energiát mozgattunk meg – árulta el a tanárnő, miközben a sikeres szerepelésről beszélgettünk.

Lézer, függeszkedés és mászás

A versenyen 10 állomáson kellett bizonyítani: akadálypályán kellett végigküzdeni gránátdobással a végén. A lövészeten lézerpisztollyal állva és lézer kispuskával fekve kellett lőni. Az erőfeladaton ergométerrel kellett időre 200 métert evezni és függeszkedni fekvő helyzetben. A falmászáson időre kellett feljutni a magas akadály tetejéig, egyszeri próbálkozással. Íjásztudásukkal is sikeresen szerepeltek. Volt vívás, villám tájfutás, akadálypálya, kúszós feladatok kispuskával, társcipelős és sebesültszállítós roham is.

Az iskolának is nyertek

– A verseny vége felé éreztük, hogy esélyesek vagyunk, hiszen a fizikai számokban a legjobbak voltunk. Az eredményhirdetésen visszafelé mondták a helyezéseket. Így kétszer tombolhattunk, mert a második helyezettnek nem minket mondtak, és akkor már tudtuk, hogy nyertünk. A dicsőség, az olimpiai bajnok Nébald Györgytől átvett kupa és érmek mellé, hogy iskolánknak nyertünk 500 ezer forint értékű sportszervásárlási lehetőséget, ami nagyon jól jön a testnevelésórákhoz – mesélte a tanárnő.

Lea rekordja

A diákok közül Makra Krisztián azt mondta, számára a függeszkedés volt a legnehezebb, amikor minél hosszabb ideig, a karukat kilencven fokba behajlítva kellett megtartani magunkat. Tóth Lea nem panaszkodott: a falmászásban tavaly rekordot állított fel, amit idén sikerült megdöntenie. A gyerekek két hónapon át heti egy alkalommal tréningeztek a testnevelésóra mellett. A nyereményükből evezőpadot, elliptikus trénert, valamint további sportszereket vásároltak, és természetesen minden versenyző kapott egy futócipőt. Elárulták azt is, hogy a vívás komoly kihívást jelentett nekik, mert – mint felkészítő tanáruk fogalmazott – korábban még csak nem is láttak vívást közelről.