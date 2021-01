A négygyermekes családnak mindene odaveszett a tűzben – Galéria

A birkák elnémultak, a 130 éves platán megégett, csak a falak maradtak, meg a biblia, miután leégett Tárnok Mónikáék százéves háza az Ipar dűlőben. Most gyűjtés indult azért, hogy mielőbb megépíthesse új otthonát a négygyermekes család Sziksóson.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Amikor azt hinné az ember, hogy a koronavírus után már nem jön nagyobb baj 2020-ban, akkor történik egy szörnyű tragédia, aminek a forrását senki sem tudja. Tárnok Mónika és családja így járt, szinte mindenük odaveszett december 30-án, amikor este nyolc órakor teljesen leégett a házuk Sziksóson az Ipar dűlőben, de még mindig nem tudják, hogy mi okozhatta a tüzet.

Nem találják, mi okozta

A négygyermekes édesanya lapunknak elmondta, egyikőjük sem tartózkodott otthon, de nem tudják, hogy ez szerencse vagy szerencsétlenség. Abból a szempontból szerencse, hogy így senkinek sem esett baja, viszont ha otthon lettek volna, akkor valószínűleg meg tudták volna fékezni a lángokat.

Ő édesanyjánál volt a gyerekekkel, a férje pedig dolgozott, miközben a cserépkályhában fűtöttek, de semmit sem csináltak másképp a fűtéskor, mint előtte. Ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy a kályha miatt lett volna tűz, de arra sem, hogy más okozta a lángokat.

Elnémultak a birkák

Gyönyörű, mesébe illő, száz­éves múltú tanya égett le, és az udvaron álló 130 éves platánt is megviselte a tűz. Hiába szól a kolomp, a család birkái nem válaszolnak rá, mert megnémultak, a két házőrző szemében pedig még mindig ott a félelem. Egyedül a tyúk látta meg a lehetőséget a helyzetben, ugyanis beköltözött a kiégett autóba, ott „gyártja” most a tojásokat.

Szinte csak a falak maradtak, meg néhány régi fénykép és a hét hónapos baba ágya, valamint azok a dolgok, amik kerámiával voltak befedve. Így például a gyerekek perselye és a benne lévő pénz. De talán ami a legérdekesebb, hogy a biblia is épségben maradt, miközben minden más papír elégett.

Mónika elmondta, már több­ször is járt náluk statikus, hogy felmérje a falak állapotát, hiszen igen régi házról van szó, ami három nagycsaládot is kiszolgált már, ráadásul minden lakója épített hozzá egy kicsit, de mindig más anyagból, valamint azt sem tudni, hogy az aljzat miből van. Megjegyezte, mérlegelniük kell, hogy most erre az alapra húznak fel egy házat, vagy egy teljesen másikat építenek. gyűjtés

Gyűjtés indult

Azonban nincs elég pénzük az építkezéshez, így gyűjtés indult értük. Azok, akik anyagi támogatást tudnak nyújtani, a gyűjtés során tudnak segíteni, a 11600006-00000000-36394832-es számlaszámon tehetik meg, míg aki külföldről utalna, a HU9611600006-00000000-36394832-es IBAN azonosító és a GIBAHUHN/XXX Swift kód segítségével teheti meg.

Fontos, hogy a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adomány szót.

Mindeközben persze a kiskundorozsmaiak is összefogtak, hogy segítsék a családot, valamint a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nkft. is közreműködött a romok eltakarításában – erről már Mihálffy Béla önkormányzati képviselő számolt be lapunknak. Kiemelte, arra kér mindenkit, segítsen a négygyermekes családon. Szerinte sok kicsiből is lehet csodát alkotni, ez esetben pedig a csoda egy új ház lenne Mónikáéknak.