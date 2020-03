Ha kell, átállítják a közlekedési lámpát a tűzoltók – Fotógaléria

Sok dolguk van a tűzoltóknak, akkor is, ha éppen nem tüzet oltanak. A 24 órás szolgálatban gyakorolnak, tanulnak, és persze valamennyit azért pihennek is. A szegedi Napos úti laktanyában azt is megtudtuk, hogyan dől el az, hogy mennyi kocsit indítanak egy-egy tűzhöz, a nőket pedig külön meglepetés várja a cikk végén.

Nem igazán szép épület Szege­den a Na­­pos úti tűzoltólaktanya. Ko­­pott is, süllyed is, de leg­­­alább hasznos. Itt állomásozik ugyanis a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató­ság nagyobb része. Innen in­­­dulnak oltani, ha valami ki­­gyullad a városban vagy a környékén. Amikor ott jártunk, majdnem belefutottunk egy riasztásba. Még el sem kezdtük felvenni a riport alapanyagát, amikor megszólalt a hangosbe­szélő, és azt mondta: akkor most induljon gyorsan három „sima” tűzoltóautó, meg egy speciális, mert valahol valami gond van. Szerencsére azonban nem kellett vonulniuk. Pár perc alatt kiderült, a klinika egyik épületének tűzjelzőrendszere hozta rá a frászt a tűzoltókra, így menniük sem kellett. De ha mégis indulni kell, akkor nincs sok idő készülődni. Mindössze két perc van arra, hogy a tűzoltóautó hátsó kereke is elhagyja a laktanyát. Ez egy ilyen furcsa szabály.

Interneten jön a jelzés

A már említett hangosbeszélőn Bullás Imre figyelmeztette a többieket. Ő is tűzoltó, és az egyike azoknak, akik az úgynevezett híradóközpontban dolgoznak.

– A tűzoltóság élete gyakorlatilag itt zajlik. Mellettünk van a szerparancsnok is. A tüzekről a jelzést interneten, egy belső rendszeren kapjuk. A hívás először egyébként a Berlini körúti épületbe fut be, ott a kollégák felveszik a jelzést, és ide már viszonylag pontos informáci­­ók érkeznek – mondta Bullás Imre.

Meg is mutatta, hogyan néz ki a dolog. Egy adatlapot és egy térképet kapnak a pontos helyszínnel. Miután ez megvan, beleszól a hangosbemondóba, utána pedig még egy gé­­pi hang is megszólal, hogy riasztás van.

120 másodperc

Na ettől fogva számít a már em­­lített 120 másodperc, úgyhogy ezért látni a tűzoltóautók mellett úgy lerakva a ru­­hákat, hogy gyakorlatilag csak bele kelljen ugrani, és lehet indulni.

Arról, hogy hány kocsit kell küldeni, egy protokoll szerint döntenek a Berlini körúton. A klinikára nyilván fokozottan kell figyelni, ezért indítottak volna egyből négy kocsit, vagy ahogy ők mondják: szert a helyszínre.

Ráadásul a tűzoltók an­nyi­­ra menők, hogy még a köz­­lekedési lámpákat is tudják irányítani. Ezt már a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője mesélte. Molnár Krisztina elmondta, ha elindulnak a kocsik, akkor a közeli nagy körforgalom lámpáit úgy állítják át a híradóközpontban, hogy lassítaniuk se kelljen. Ha pedig elhagyták a ke­reszteződést visszaszólnak, és mehet minden autó tovább, úgy, ahogy addig.

Közben leértünk a garázsba, ahol az autók parkolnak. Végre megláthattuk azokat a rudakat, amiket eddig csak a filmekben. Ezeken csúsznak le a tűzoltók, ha riasztják őket. Itt már a szolgálatparancsnok vezetett bennünket.

– Huszonnégy órás szolgálatban vagyunk, háromnegyed hétre kell beérni, hétkor van a váltás – magyarázta Domonkos Gábor.

Megtudtuk, hogy nyolckor van egy eligazítás. Minden nap­­ra van valamilyen kidolgozott tematikájuk, ami 4-5 órás fix programot jelent. Van, hogy szerelnek, gyakorlati képzést és elméleti oktatásokat is tartanak. Érdekes, hogy a laktanyát maguk tartják rendben, sőt szombatonként nagytakarítást végeznek.

Erre is volt idejük

Ha pedig már tényleg nincs dolguk, és éppen nem ég semmi, akkor elmehetnek az egyébként egészen jól felszerelt konditerembe. Akinek pedig nincs kedve edzeni, az lepihenhet va­­lamelyik szobában. Ráadásul búcsúzóul még arra is volt idejük a szegedi tűzoltóknak, hogy a Délmagyarországon ke­­resztül köszöntsék a hölgyeket. Tudták, hogy a nőnapohoz közeledve jelenik meg a róluk szóló cikk, és gyorsan készítettek is egy virágot, természetesen tűzoltótömlőből.