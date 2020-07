Ha kell, szülést is levezetnek a mentősök

Mindenre fel vannak készülve.

16 ezer 593 szüléssel kapcsolatos esetben segítettek az Országos Mentőszolgálat dolgozói tavaly, megyénkben 243 ilyen esethez riasztották őket. A legtöbb esetben még a vajúdás időszakában kórházba szállítják a várandósokat, azonban vannak esetek, amikor a mentőknek kell levezetni a szülést. Tavaly mintegy 500 ilyen helyzetben álltak helyt, megyénkben évente 5–8 alkalommal fordul ilyen elő.

Hangai József, az OMSZ Dél-­alföldi Regionális Mentőszervezetének kommunikációs munkatársa lapunknak elmondta, minden kivonuló mentődolgozó képesítést kap arra, hogy egy komplikációmentes szülést a helyszínen levezessen. Az Országos Mentőszolgálat ezeknél az eseteknél együttműködik a ko­­raszülöttmentő szervezetekkel is. Hozzátette, a megyénkben működő Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat neonatológiai rohamkocsi se­­gítségével egy szülés során ki­­emelkedő ellátást tudnak nyújtani mind az édesanyának, mind az újszülöttnek.

Azt is elmondta, hogy minden helyszíni szülésvezetés olyan pozitív élmény, amit évek múltán is pontosan fel tudnak eleveníteni a kollégák, tehát ilyen szempontból minden eset emlékezetes. Egy igazán kü­­lönleges eset is történt már megyénkben, amikor egy makói mentőápoló ugyanannál a családnál két gyermek születésénél is segédkezett. Ez neki és a családnak egyaránt felemelő érzés volt. Olyan bizalmat kapott a mentőápoló a családtól, hogy a gyermekek születésnapján őt is felkeresik az állomáson.