Ha nem láttad még Rózsa Sándor dohányzacskóját, most megnézheted

Rövid ideig ismét látható lesz Rózsa Sándor dohányzacskója Szegeden: a Vármúzeumban állítják ki a legendás betyárhoz kötődő relikviát október 23-án. A dohányzacskót 2006-ban adományozták a Móra Ferenc Múzeumnak, melyet Laucsik Máté vizsgálóbírónak ajándékozhatott Rózsa Sándor, békülésük jeleként.

Ismét látható lesz a nagyközönség számára Rózsa Sándor dohányzacskója Szegeden. Október 23-tól rövid ideig állítják ki a pótolhatatlan relikviát a Vármúzeumban, az egykori szegedi vár maradványában, ahol maga a betyárkirály is raboskodott. – írja a Móra Ferenc Múzeum közleményében.

A dohányzacskót adományként kapta 15 évvel ezelőtt a Móra Ferenc Múzeum: az adományozó felesége Laucsik Máté vizsgálóbíró dédunokája volt. A hagyomány szerint Laucsik csalta tőrbe Rózsa Sándort, majd hosszú évekre börtönbe zárta és csellel és kínzásokkal próbálta vallomásra bírni. Az adományozók családi legendáriuma szerint az idősödő betyárt egyszer meglátogatta a vizsgálóbíró a szamosújvári börtönben, ahol békülésük jeleként ajándékba kapta ezt a dohányzacskót Rózsa Sándortól.

A különleges relikviát műtárgyvédelmi okok miatt ritkán állítják ki – most is csak rövid ideig lesz látható a Vármúzeumban, a Szeged történetét bemutató kiállításon. A tárlaton egy börtön-rekonstrukciót is megtekinthetnek a látogatók, megismerhetik a betyárvilág részleteit és akár kalodába is zárhatják magukat. A Móra Ferenc Múzeum, a Vármúzeum és a Fekete ház is nyitva tart október 23-án.