Ha nincs hó, jó a gumi is

Napok óta gyönyörű, kora tavaszias időnk van, a hőmérséklet is kedvezőbb, pedig már rég a hó­­nak kéne szakadnia.

Sokak szerint nincs így rendjén az időjárás, hiszen a kártevők nem fagynak el, a növényeket összezavarja a melegedés, és idén is majd márciusban jajgatunk, mert akkor lesz fogcsikorgató tél. Könnyen lehet, hogy egészen addig kell majd várnunk a havazással, de ezt a hóhiányt a szőregi Tömörkény István Művelődési Háznál humorosan orvosolták. Ugyanis gumiabroncsokat kaptak, amiket fehérre festettek az intézmény dolgozói, majd néhány ki­­egészítő segítségével hóembert formáltak belőlük.

Szekeres Sándor Gábor intézményvezetőtől megtudtuk, ősz óta készülnek mindig az adott évszaknak, ünnepnek megfelelő díszekkel, figurákkal az épület bejáratánál. Először halloweentököket gyártottak, majd karácsonykor angyalkát formáltak, most pedig egy kis havas érzést hoztak a szőregieknek.

Úgy tudni egyébként, hogy a világ első hóemberét valamikor a középkorban készítették el, legalábbis Bob Eckstein illusztrátor a The History of the Snowman című művében ebbe a korba he­­lyezte az első ilyen figurát, mert egy 1380-ban keletkezett könyvben rábukkant egy hóembert ábrázoló illusztrációra. A hóember a téltemetés népszokásában kap szerepet. Szegeden például szokás volt, hogy a tél végén hó­­embereket löktek a Tiszába.