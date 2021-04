Ha nincs konditerem, építs egyet magadnak

Ami az első hullámban a kenyérsütés volt, a másodikban a testmozgás és a házi konditerem. Aki tehette, konditermet alakított ki a garázsban, vagy a lakás egyik sarkában. Így tett Lajkó Krisztián is.

A szegedi Lajkó Krisztián régi bútordarab a szegedi Fit World Fitness konditeremben, így nem volt kérdés, hogy a konditermek novemberi bezárása után sem marad tétlen.

Hatévesen kezdte

Mielőtt megmutatta a konditeremmé alakított dolgozószobát, elmesélte, hatéves korában kezdett el karatézni, amit idősebb korában kénytelen volt abbahagyni, amikor a három műszak után már nem volt ideje edzésre járni. Ekkor jött a képbe a 80-as évek végének és a 90-es évek elejének akciófilmsztárja, Jean-Claude Van Damme, akinek hatására súlyzózni kezdett.

– Maradt az időben kötetlen kondi. Később üzleti lehetőséget is láttam benne. Mielőtt 2006-ban edző lettem, sokan megkerestek, odajöttek hozzám, tanácsokat kértek, és mindig vannak olyanok is, akik ön- és közveszélyes módon edzenek. Tudtam, hogy mi az, ami működik, csak azt nem, hogyan. A fejlődés mögötti okokat is szerettem volna megérteni, ezért elvégeztem a Fitness Akadémiát. Tudom, hogy mivel jár a mozgásszegény életmód – magyarázta.

Hiánycikk a sporteszköz

Krisztián nem tartotta jó ötletnek, hogy novemberben a szigorításokkal pont a mozgás egyik lehetőséget vették el az emberektől.

– A gyerekeken látszik, ge­­­­netikailag bennük van a moz­gásigény, fáradhatatlanul ro­­hangálnak, amit aztán az is­­kolában sikeresen letörnek – tette hozzá, majd felmentünk az emeletre, a dolgozószobából kialakított fitneszsarokba.

– A bordásfal már korábban is megvolt, de nem elégítette ki az igényeimet teljesen. Utána jöttek a kettlebellek, a henger, beszereztem egy TRX-et. Szerintem az utolsó darabokat hoztam el. Volt, amiért majdnem meg kellett verekednem az egyik sportszeráruházban, akadt, ami hiánycikk lett na­gyon gyorsan, a szőnyegre két hetet kellett várnom. Ami az első hullámban a vécépapír, a liszt és az élesztő volt, az most a sporteszköz. Megrohanták a sportáruházakat pánikszerűen, azért hála istennek trendi az edzés – mondta.

közösség és nagy súlyok

– Rendes szomszédaim vannak, 95 kilóval ha elkezdek ugrálókötelezni, annak van hangja. Mindent meg tudok csinálni, amit a konditeremben. Sőt, mértem az okosórámon, kétszer annyi kalória megy le egy edzésen itthon. Arra, hogy az ember formában tartsa magát, bőven elég – mutatta, de azt is elismerte, hogy mindkettőnek megvan az előnye és a hátránya is. A konditermi közösség például mindenképpen hiányzik neki a nagyobb súlyok mellett. Hiába guggol többet, az mégsem olyan, mintha hatszor kinyomná a 200 kilót a lábtológépen. – Várom, hogy újranyíljon a konditerem, de ez itt akkor is mindenképpen megmarad – jegyezte meg.