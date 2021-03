Ha olvasóinkon múlna, ilyen lenne az álomstrand

Napvitorlákat és bérelhető napozóágyakat is szívesen látnának a szegediek a szabadstrandon, ami a tervek szerint nyár elején nyit a Laposon. Megkérdeztük olvasóinkat, hogy szerintük mitől lesz egy ilyen strand felejthetetlen élmény?

Miután február végén megkérdeztük a szegedi önkormányzatot arról, hogy mikor várható a szabadstrand megnyitása Szegeden és az milyen infrastruktúrával lesz ellátva, az olvasóink véleményét is kikértük arról, hogy szerintük mire lenne szükség a Laposon. A válaszadók jelentős része férfi volt és a 25–59 év közötti korosztályba tartozott.

Arra a kérdésünkre, hogy milyen strandbútorokat, kültéri elemeket látnának szívesen a szegedi Tisza-parton a legtöbben azt válaszolták, hogy ingyenes vízvételi pontokat.

Emellett 75 százalékuk szerint a szelektív hulladékgyűjtők is fontosak, valamint 50 százalékuk szerint a napvitorlák is jól mutatnának a területen, és bérelhető napozóágyakra is szükség lenne.

Emellett arról is érdeklődtünk a szegediek körében, hogy ők milyen infrastruktúrára szavaznának. Abban szinte mindenki egyetértett, hogy illemhely nélkül egy strand elképzelhetetlen. Második helyen a vizesblokk végzett, míg a harmadik az öltözőkabin lett a fontossági sorrendben.

Továbbá a szolgáltatásokra is rákérdeztünk olvasóinknál. Nem meglepő, hogy a legtöbb voksot a büfé kapta, azonban érdekesség, hogy az őrzött parkolónak csak minden negyedik válaszadó szerint van jelentősége. Ugyanakkor minden második olvasónk szerint kellene strandőrség és ugyanennyien tették le a voksukat a takarítószolgálat mellett is.

Egyébként ezek az elvárások nem sokban térnek el attól, amit február végén ígért az önkormányzat. A lapunknak küldött levelükben azt írták, hogy zuhanyzókat, öltözőket, térfigyelő kamerákat, szemétgyűjtőket, wifi-rendszert és bójasorokat is telepítenek, továbbá kialakítják a vízi mentők szolgálati helyét, meg persze a közműveket is kiépíti majd a nyertes kivitelező.

Hogy mindez mikor kezdődhet el, az nagyban függ a Tisza vízállásától. Egyébként úgy tudjuk, hogy június 15-e után nyithat a szabadstrand a Laposon, aminek feltétele a megfelelő vízminőség is. Az üzemeltető az önkormányzati tulajdonú Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. lesz.