Hadihajóval is védik a déli határszakaszt

Egyre több migráns próbál a Tiszán átkelve Magyarországra jönni Szerbiából. Sokan gumicsónakokkal próbálkoznak, ezért mostantól egy tűzszerész járőrhajót is bevet a honvédség.

Egyre több migráns van a déli határszakasz szerbiai oldalán, és sokan már gumicsónakkal próbálnak Magyarországra jutni. A Honvédelmi Minisztérium ezért a Tisza Csongrád megyei szakaszára vezényelte az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred Baja nevű tűzszerész járőrhajóját.

A hajót január 11-én reggel közúton szállították a fővárosi Hadikikötőből Kiskörére, ahonnan még aznap Szegedre érkezett, és hétfőn már munkába is állt.

Kellett az erősítés

A szaktárca szerint azért kellett idevezényelni a hajót, mert az illegális határátlépők egyre többen próbálnak Magyarországra jönni a Tiszán és a Holt-Tiszán keresztül csónakok és egyéb vízi járművek segítségével. Ezért kérte az Országos Rendőr-főkapitányság a Magyar Honvédség segítségét.

Gajdos Milán hadnagy, kommunikációs tiszt a honvedelem.hu-nak elmondta, hogy a katonák célja a határsértő csónakok megállítása lesz, valamint az illegális határátlépések megakadályozásában is részt vesznek. A hadnagy hozzátette: alakulatuk a tűzszerészeti és a hadihajós feladatokban is sokszor bizonyított már.

Baja a Tiszán

A Baja nevű járőrhajó nagyon jól manőverezik, sekély vízben is képes haladni. Vannak rajta éjjellátó berendezések és reflektorok is, így a katonák éjszaka vagy sötétedés után is képesek ellátni a feladatukat.

Még egy hónapja sincs, hogy lapunk munkatársai Szerbiában jártak. Akkor Hor­­goson, Magyarkanizsán, Tö­­rökkanizsán és Gyálán is voltunk, és a helyiek mindenhol arról panaszkodtak, hogy az utóbbi hetekben-hónapokban lényegesen több migránssal találkoztak, mint korábban. Sok helyen újabb táborokat vertek, és csak a megfelelő pillanatra várnak, hogy Magyarországra induljanak.

Gumicsónak az új eszköz

A migránsok azt mondták, hogy Szíriából vagy Afganisztánból jöttek, és a magyar határ felé tartanak. A módszerek pedig eléggé változatosak. Most a gumicsónak az egyik legnépszerűbb közle­kedési eszköz. Annak ellenére, hogy életveszélyes, mi is találkoztunk három fiatal szír férfival a Tisza gátján Gyálánál, akiknek a vállán evező volt.