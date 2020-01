Hagyományos sütés-főzés Alsóvároson

Az alsóvárosi tájházban rendszeresen gyűlnek össze felnőttek, elsősorban nők, hogy megismerkedjenek a hagyományos magyar ételekkel. A foglalkozásokat Kukli Melinda néprajzos vezeti, aki úgy állítja össze a programot, hogy az elkészített ételek kapcsolódjanak az adott évszakhoz és az aktuális ünnepekhez is. Idei első találkozójukon, szombaton délután a tésztagyúrás részben elméleti, de főként gyakorlati rejtelmeibe vezette be az érdeklődőket.

– Általában télen kevesebb dolguk volt az asszonyoknak, ezért ekkor gyúrtak tésztát, nagyobb mennyiségben, amit később is fel tudtak használni – mesélte Melinda, akinek a tészták nyújtása közben bőven volt ideje mesélni, hiszen többféle tészta is készül. Az édessel kezdték, elsőként a derelye, házi szilvalekvárral töltve, majd a laska, a kifőzni való tésztafajták és végül az igen aprólékos munkát igénylő csigatészta. Amíg a laska kisült és a csigatészta készítésén fáradozott mindenki, hogy szép bordázott, apró hengerek készüljenek, Melinda elmesélte a mazulyás tészta receptjét, amit még a Google sem ismer.

– Pedig igen egyszerű – folytatja Melinda – ez egy édes tésztaétel, tejet, cukrot és tojássárgáját főznek össze és azt keverik össze a feldarabolt tésztával.

A csigatészta elkészítése külön eszközt is igényel, aminek bordázott a felülete, s ettől lesz szép mintája a levesbe valónak. Ilyet manapság a boltokban valószínűleg hiába keresnénk, Melinda az övét nagymamájától örökölte, ezzel dolgoztunk mi is. Mire elkészültek a tészták, amiket hazavittek a háziasszonyok, megfőtt a derelye is, amit túróval a tetején tálaltak, és jutott kóstoló is mindenkinek.