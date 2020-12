Hajrában a Zöld város program Kisteleken

Egyre szépül a város, de a sok a tennivaló még a márciusi projektzárásig.

A végéhez érkezett az európai uniós forrásból támogatott, 729 millió forintos Zöld város beruházás Kisteleken, és a tervek szerint december 31-ig befejeződnek a munkák – tudtuk meg Domonics János alpolgármestertől, aki még hozzátette: a projekttervezés 2018-ban, a kivitelezés tavaly kezdődött, a projektzárás jövő március 31-én lesz.

Legutóbb arra figyelhettek fel a helybeliek, hogy az SZTK és a sürgősségi ellátást kiszolgáló épületek, a mentőállomás közötti rész új aszfaltburkolatot kapott, kiváltva a régi töredezettet. A két épület között új parkolók is létesültek, kerékpártárolót is telepítettek az egészségháznál, és oda is kerülnek majd zöldszigetek fákkal és cserjékkel. Az utóbbi időben egyébként folyamatosan parkosítanak, ültetik a növényeket – összesen több mint 400 fát, mintegy 6000-6000 cserjét és évelőt – a négy teljesen felújított főutcán, az Árpádon, a Kossuthon, a Petőfin és a Rákóczin, amelyeken 4 kutat is fúrtak a rendszeres öntözés biztosításához. Valóban zöldbe borul a város.

– Amint végzünk az ültetéssel, kihelyezzük a területekre a padokat, kukákat és a kerékpártárolókat, ez lesz a Zöld város projekt munkálatainak utolsó szakasza – közölte Domonics János. Elmondta még, hogy a parkosításon kívül jelenleg két helyen zajlanak munkák, az egyik helyszín a buszmegállók rekonstrukciója, áthelyezése, pontosabban új helyen való felépítése a Sparnál és a gimnáziumnál, a másik a polgármesteri hivatal udvara, ahol új játszóteret építenek. A volt Rákóczi-iskolánál kerékpáros pihenőhely is szolgálja majd a biciklivel közlekedő kistelekiek kényelmét.

– Ennek a projektnek a része még az úgynevezett helyi értékek boltjának kialakítása, amely a piacon kap majd helyet, ahol városunkra és a környékünkre jellemző termékeket vásárolhatnak majd az érdeklődők – közölte zárásként az alpolgármester.