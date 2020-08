Hajrában a Zöld Város projekt Kisteleken

Végéhez közeledik Kisteleken a Zöld Város projekt, amelynek keretében a négy főutca – Rákóczi, Árpád, Petőfi és Kossuth – megújulása mellett növelik a kisváros zöldfelületeinek arányát, cserjéket és fákat ültetnek, játszóteret alakítanak ki. Még ebben az évben, akár ősz végére elkészülhet minden.

– A százszázalékos uniós támogatottságú, 729 millió forintos Zöld Város projektben növeljük Kistelek zöldfelületeit, tereket, parkolókat, játszóteret hoz létre a kivitelező-vállalkozó – mondta lapunknak Vass Rozália projektmenedzser.

Új arculat

A beruházásban érintett négy főutcából hárommal, a Rákóczival, az Árpáddal és a Petőfivel már végeztek, jelenleg a Kossuth Lajos utcán dolgoznak a szakemberek: térkövezik a járdát, új útszegélyt alakítanak ki. Zárásként helyezik majd ki az utcabútorokat, például padokat, kerékpártárolókat és szemeteseket. Parkosítanak is, október–novemberre mindennel végezhetnek, a hivatalos határidő december 31-e.

A készültség jelenleg 75-80 százalékos, és akik a városban a munkahelyszínek közelében sétálnak, már láthatják és felfedezhetik, milyen is lesz az új utcakép.

– A projekt jelentősen módosítja, megváltoztatja Kistelek arculatát – jegyezte meg Vass Rozália.

Biztonság

Az említett négy utcán kívül az egészségház melletti terület, annak környezete és a polgármesteri hivatal udvara érintett, utóbbi helyen parkot és ahhoz kapcsolódva játszóteret alakítanak ki, valamint az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium és Szakközépiskolánál lévő buszmegállók kulturáltabbak lesznek, újakat helyeznek ki az iskola előtt a Spar elé, továbbá az óvodánál lévő gyalogátkelőhöz közel, a Liget utcánál a biztonságosabb közlekedésért új zebrát festenek fel. A projektmenedzser hozzátette, nem része a beruházásnak, de a Csillag utcánál is létesül zebra.

Vass Rozália lapunk kérdésére azt is közölte, hogy voltak a projektnek kiegészítő elemei, kísérőrendezvények, például a közlekedésbiztonsági napok, és helyi értékeket, termékeket forgalmazó boltot is létesítenek a városközpontban.

Zöldek

Új zöldfelület 11 ezer négyzetméteren lesz, 22 ezer négyzetméteren megújul, azaz helyreállítják a meglévőt.

A beruházás részeként fákat is ültetnek, több helyen füvesítenek, és ezekhez öntöző-, locsolórendszert alakítanak ki, ezek a munkák is zajlanak. Az elképzelések szerint 495 fát, 6052 cserjét és 5943 évelőt ültetnek. A növényeket a munkafolyamatok végén telepítik, mert a friss vegetációt azonnal öntözni kell, és a munkák során akaratlanul is kárt tehetnének bennük.