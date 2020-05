Hamarosan elkészül a birkózók új terme

Belátható időn belül elkészül a birkózók új sportcentruma, az őszi versenyszezonra már ott fognak felkészülni. Az épülő csarnok akár egy régiós együttműködés alapja is lehet.

– Kisebb-nagyobb szünetekkel már több mint száz éve van jelen a birkózás a város sportéletében, de ilyen körülményei még nem voltak, mint amilyeneket ez a csarnok tud nyújtani. Nagy öröm lesz számunkra, ha elkészül – be­­szélt a beruházásról Rónyai Zoltán, a Dr. Papp László Birkózó Egyesület alelnöke.

A készülő beruházás során nemcsak egy egyszerű edzőcsarnokkal, hanem egy modern birkózó sportcentrummal gazdagodik az egyesület. A Tóth József utcában 22×13 méteres alapterületen egy kétszintes, könnyűszerkezetes csarnok készül, ebben az épületben szintenként két birkózószőnyeg fér majd el.

A csarnok mellett álló épületet is átalakítják, ott kiszolgálóhelyiségek, szertár, közösségi tér, kondicionálóterem, öltözők és korszerű oktatástechnikai eszközökkel felszerelt tanulószoba lesz, a két épületet pedig majd egy folyosó köti össze, így alkotva egy egységes sportkomplexumot, összesen 920 négyzetméteren. A 142 millió forintos fejlesztés anyagi forrásait javarészt egy nyertes pályázatnak köszönhetően a Magyar Birkózó Szövetség közvetítésével az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította, ezt egészítette ki az egyesület banki finanszírozással és önerővel.

A beruházásnál az energiahatékonyságra is figyeltek, így megújuló energiát használnak fel az épületben, a hűtést és a fűtést hőszivattyús technológiá­val oldják meg. A projekt május végére befejeződik, és júniusban már akár rendszeres edzéseket is vezethetnének a trénerek, amennyiben lehetővé tennék azt a járványügyi körülmények. – Jelenleg a kondíció szinten tartása a cél, a sportolóink három online és két szabadtéri edzéssel készülnek, ezt most váltja fel a két online és három szabadtéri foglalkozás – részletezte Rónyai Zoltán. Az egyesület alelnöke hozzátette, bíznak abban, hogy az augusztusi táboraikat már az új sportcentrumukban tudják megtartani, emellett a szeptemberben kezdődő őszi versenyszezonra is készülnek. Az új létesítmény nemcsak a helyi sportolóknak nyújt majd edzéslehetőséget, de akár a térségi birkózóklubok is készülhetnek ott.