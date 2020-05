Hamarosan kész az utolsó óvodafelújítás Csongrádon

Zajlik a Fő utcai óvoda energetikai korszerűsítése, ezzel a város összes ilyen intézménye elmondhatja magáról, hogy komoly felújításon esett át az elmúlt években. Amiatt sem kell aggódni, hogy nem tudják megtölteni az épületeket, az óvodák összes csoportja maximális létszámmal működik.

Javában folyik a a Fő utcai „Platánfa” óvoda felújítása, az in­tézmény homlokzata szinte ki sem látszik az állványzat alól. 2018 végén már dolgoztak az épületen, akkor a vizesblokkok modernizálására és a részleges tetőfelújításra volt keret, most viszont teljesen újjászületik.

Az energetikai korszerűsítés során elkészül az óvoda hőszigetelése, új nyílászárókat szerelnek be, cserélik a bejárati ajtókat, a fűtéskorszerűsítés során pedig két új kazánt üzemelnek be és kicserélik a radiátorokat – e két utóbbi munkafázissal már el is készült a kivitelező.

Az óvoda 30 millió forintos állami támogatásból újul meg, de az önkormányzat a 10 milliós önerőn felül is költ az épületre: saját erőből fedezik a festést, a parkettázás felújítását és az új villamos hálózat kiépítését is.

– Egy százhúsz éves épületről van szó, ahol még a falon kívül futottak a vezetékek. Ezeket most bevésik, teljesen új villamos hálózatot, villámvédelmet és kapcsolókat kap az óvoda, ez 5,6 millió forintba került az önkormányzatnak – magyarázta Dencs Nikolett pályázati ügyintéző. Az önkormányzat munkatársa azt is hozzátette, a komplett festésre és a parkettafelújításra még árajánlatokat várnak, ezek a munkák előreláthatóan további öt-hat millió forintba kerülnek majd.

Ha befejeződnek a munkák, azzal lezárul a város összes óvodájának modernizálása, ez­­zel pedig nő a gyerekek ellátási színvonala, javulnak az óvodai dolgozók munkakörülményei, és a jobb energiahatékonyság miatt pedig csökken az épületek rezsiköltsége.

Az óvodák kihasználtsága is maximális, minden csoport teljes létszámmal működik, sőt, a Széchenyi úti óvodában a tanév elején egy új csoportot is kellett indítani a megnövekedett gyerekszám miatt.